Ibm, Kkb ile Olan İşbirliğini Değerlendiriyor

IBM Hibrit Bulut Satış Müdürü Serdar Gere, IBM'in KKB ile olan işbirliğini Wise TV'ye anlattı.

IBM ile uzun yıllar birlikte işler yapan KKB'nin milli bir bulut altyapısı fikri oluşturduğunda, IBM'in bu duruma teknoloji partneri olmak için isteklerini belirttiğini ifade eden Gere, IBM'in teknolojisiyle KKB'nin vizyonunun bu fikir ışığında örtüştüğünü söyledi.