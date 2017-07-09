Ibm İş Ortaklığının Compro'ya Neler Kazandırdı?

ComPro Bulut Hizmetleri Satış Uzmanı Alican Tunçer IBM iş ortaklığının ComPro'ya neler kazandırdığını WiseTV' ye açıkladı.



1999 yılından bu yana IBM'in premier partner'i olarak çalıştıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Tunçer ComPro'nun IBM ile beraber geliştirdikleri projeler aracılığı ile yolunu çizdiğini açıkladı. 5-6 yıl öncesine kadar donanım ağırlıklı, sistem alt yapılarını ve entegre süreçlerini kurumlara sunan, satış ve sonrası hizmetler veren bir firma olduklarını dile getiren Tuncer IBM ile yürüttükleri tüm çalışmaları şimdilerde bulut üzerinden sürdürmeye başladıklarını ve ComPro'nun dünya genelindeIBM'in bulut teknollojilerini sunan ilk partneri olduğunu sözlerine ekledi.