IBM'in Sıvıları Tadarak Ölçüm Yapan Yapay Zeka Destekli Elektronik Dili: Hypertaste

IBM, sıvılardaki lezzetleri hızla ortaya çıkarabilen bir 'elektronik dil' olan Hypertaste'i tanıttı. Şirket, Hypertaste oluşumunu insanlarda bulunan tat alma duyusunu taklit eden ve sıvılardaki bileşenleri elektriksel yollarla belirleyen ve analiz eden bir cihaz olarak tanımlıyor. Bu analizleri daha hızlı ve daha güvenilir yapmak için ise IBM, elektronik dillerinde yapay zekâ teknolojisini kullanıyor.

Sıvıları bir laboratuvara göndererek analiz etmek mümkün olsa da bu işlem oldukça zaman ve para gerektiriyor. IBM Hypertaste ise bu yaklaşıma alternatif çözümler getirmiş durumda. IBM Hypertaste ile bir sıvının içeriğini dakikalar içerisinde akıllı bir telefondan görebilmek mümkün. Bu elektronik dil aygıtı, verileri bulutta saklayabileceğiniz bir mobil uygulamayla beraber çalışıyor.

Elektronik dil, bir sıvıda bulunan farklı kimyasallara aynı anda yanıt veren ve ayrı ayrı sensörler içeren, "kombinatoryal algılama" adı verilen bir sistem kullanıyor. IBM'e göre yapay zekâ sayesinde aynı elektronik dil aygıtının farklı işler için kullanılması mümkün hâle gelebilir.

Hypertaste; yiyecek ve içecek endüstrisi, uzak alanlarda gerçekleşen çevresel çalışmalar, sağlık ve ilaç endüstrisi dâhil olmak üzere çeşitli sektörlere faydalı olduğunu kanıtlayabilir. Elektronik dil ile mobil uygulama birbiriyle kusursuz bir şekilde bağlı. Taşınabilir doğası sayesinde paketli içecekler için merak edilen her şey, o anda hemen test edilebilir. Örneğin, ambalaj üzerinde gösterilen içeriklerin ürünün içinde olup olmadığını, varsa hangi oranlarda olduğunu yapay zekâ destekli Hypertaste ile analiz edebilirsiniz.