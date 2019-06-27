IBM'in Red Hat'ı satın almasına AB onayı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bilişim şirketi IBM'in açık kaynak yazılım firması Red Hat'ı 34 milyar dolar karşılığında satın almasına onay verdi.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ABD merkezli IBM'in Red Hat'ı satın alma teklifine yönelik rekabet incelemesinin tamamlandığı bildirildi.

İnceleme sonucu söz konusu satın almanın rekabete olumsuz etkisinin olmayacağı yönünde karara varıldığı kaydedilen açıklamada, IBM'in Red Hat'ı almasının ardından piyasadaki rekabet ortamının süreceği belirtildi.

IBM, 2018'de Red Hat'ı 34 milyar dolara satın almayı teklif etmişti.

Linux tabanlı profesyonel yazılım şirketi Red Hat'ın satın alınmasıyla IBM'in, kurumsal bulut bilişim hizmetleri sağlayıcılığını genişletmeyi hedeflediği açıklanmıştı.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek, AB Komisyonu'nun yetkileri arasında yer alıyor.

AB Komisyonu, bu incelemelerde ve soruşturmalarda rekabete aykırı durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespiti halinde AB Komisyonu, birleşmeleri ve satın almaları engelleyebiliyor.

Kaynak: AA