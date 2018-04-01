IBM Teknik Satış Uzmanı Fikret Korhan Altan, IBM'in Power9 altyapısı hakkında Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

2017'nin sonu itibariyle GPU'lu Power9 sunucularını IBM'in piyasaya sunduğunu ve bu sene de geri kalan ürün ailesini de tamamlamayı düşündüklerini belirten Altan, donanımla beraber bu işin üzerinde çalışacak olan yazılımları ve iş yüklerini de bir ekosistem olarak ele alıp, bunları müşterilere ya da firmalara daha fazla fayda sağlayacak şekilde lanse etmeyi tercih ettiklerini ifade etti.