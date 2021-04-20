IBM'in geliri ilk çeyrekte arttı
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IBM'in geliri ilk çeyrekte arttı

IBM'in geliri ilk çeyrekte arttı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'li teknoloji şirketi IBM'in geliri, dört çeyrekte kaydettiği düşüşün ardından bu yılın ilk çeyreğinde yaklaşık yüzde 1 artarak 17,7 milyar dolara yükseldi.

ABD'li teknoloji şirketi IBM'in geliri, dört çeyrekte kaydettiği düşüşün ardından bu yılın ilk çeyreğinde yaklaşık yüzde 1 artarak 17,7 milyar dolara yükseldi.

IBM, ocak-mart dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 1 artışla 17,7 milyar dolara çıktı. Böyle şirketin geliri dört çeyrekte yaşadığı düşüşün ardından artış kaydetti. IBM 2020'nin ilk çeyreğinde 17,6 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı ise yılın ilk çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 18,7'lik azalışla 955 milyon dolara geriledi. IBM'in net karı geçen yılın ilk çeyreğinde 1,18 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kurumun geçen yılın ilk çeyreğinde 1,31 dolar olan hisse başına karı da bu yılın ilk çeyreğinde 1,06 dolar olarak kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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