IBM'in geliri 2020'nin dördüncü çeyreğinde azaldı
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IBM'in geliri 2020'nin dördüncü çeyreğinde azaldı

22.01.2021 01:27 | Son Güncelleme: 22.01.2021 01:30
IBM'in geliri 2020'nin dördüncü çeyreğinde azaldı

ABD'li teknoloji şirketi IBM'in geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir, yıllık bazda yüzde 6,5 azalarak 20,4 milyar dolara düştü.

ABD'li teknoloji şirketi IBM'in geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir, yıllık bazda yüzde 6,5 azalarak 20,4 milyar dolara düştü.

IBM, 2020 yılının dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir, yıllık bazda yüzde 6,5 azalışla 20,4 milyar dolara geriledi. IBM, 2019'un dördüncü çeyreğinde 21,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin 2020 yılı genelinde elde ettiği gelir ise bir önceki yıla göre yüzde 4,6 azalarak 73,6 milyar dolar olarak hesaplandı. ABD'li teknoloji şirketi, 2019'da 77,1 milyar dolar gelir sağlamıştı.

IBM'in net karı ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 63'lük azalış göstererek 1,36 milyar dolara indi. IBM'in net karı 2019'un son çeyreğinde 3,67 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Şirketin net karı 2020 genelinde ise yıllık yüzde 40,7 azalışla 5,59 milyar dolar olarak kaydedildi. Teknoloji şirketinin 2019'da elde ettiği net kar 9,43 milyar dolar olmuştu.

Kurumun 2019'un son çeyreğinde 4,11 dolar olan hisse başına karı da 2020'nin dördüncü çeyreğinde 1,51 dolar olarak kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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