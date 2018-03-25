IBM Hibrit Bulut Satış Müdürü Serdar Gere, IBM'in bulut hizmetleri hakkında Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Gere, şu sözleri ifade etti: "Türkiye'de bulutun bazı kısıtlamaları var, gerek telekom srktöründe gerekse bankacılıkta. Hatta SPK'nın yeni yayınladığı yönetmelikle artık borsaya kotu olan bir firmanın aslında buluta veri koyması daha da zorlaştı. Yani, bu regülasyonlar gevşeyeceğine daha da sıkılaşıyor. Dolayısıyla, bizim Türkiye sınırları içerisinde bulut hizmeti vermemiz çok önem kazanıyor. En önemli motivasyon ülkemizin bulut teknolojilerine lokal çözümler sağlayabilmesi, bu faziletlerden faydalanabilmesi. Bulutun zaten temel özelliği kaynakları ortak kullandırarak maliyet avantajı sağlamaktır. Bunu da bu şekilde sağlamış oluyoruz aslında."