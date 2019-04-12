Ibm'in Blockchain Ağı Albertsons Companies ile İlk Kez Kullanılacak

– ABD merkezli dünyanın önde gelen bilişim şirketi IBM, blockchain üzerinde oluşturduğu Food Trust ağını genişletmeye devam ederken, söz konusu ağ üyelerinden Albertsons Companies ABD genelindeki 2 bin 300 mağazasına gıda güvenlik önlemleri uygulayacak.

IBM'in 2017 yılında oluşturduğu ve 80'den fazla markanın üyesi olduğu Food Trust ağı, gıda tedarik zincirine blockchain temelli izlenebilirlik getirmeyi amaçlıyor. Aralarında Dole, Kroger, McCormick and Company, Nestle, Tyseon Foods, Unilever ve Walmart'ın da bulunduğu ağ, Bitcoin'in temelinde yatan dağıtılmış defter teknolojisi blockchainin ideal bir uygulamasını sunuyor. IBM'in konuyla ilgili yayınladığı basın açıklamasına göre ağın üyelerinin dijital, dağıtılmış ve değişmez veri paylaşabilmeleri sebebiyle söz konusu tedarik zincirindeki bütün ürünler izlenebiliyor ve ürüne ait süreçler takip edilebiliyor.

IBM, söz konusu ağa daha fazla üyenin katılmasıyla verimlilik, tazelik, atık azaltma, sürdürülebilirlik ve adil ticaret gibi sertifikaların doğrulanması da dahil olmak üzere gıda tedarik zincirindeki çeşitli sorunları çözmeyi hedefliyor. IBM'in açıklamasında, Albertsons Companies'in Food Trust'ı dağıtım merkezlerinden marul takibi için kullanacağı belirtilirken, şirketin Bilişim Daire Başkanı Anuj Dhanda şu değerlendirmeyi yaptı:

"Markamızda çeşitlilik yaratma çalışmalarımız kapsamında blockchain teknolojisinin dönüşümsel bir gücü var. Gıda güvenliği bizim için çok önemli bir adım. Buna ek olarak, blockchain sayesinde ürünlerimizin kaynaklarından müşterilere ulaşana kadar bütün aşamalarının takip edilebiliyor olması, müşterileri de memnun edecektir." - İstanbul

Kaynak: DHA