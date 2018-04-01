Ibm'in Analitik Projelere Bakış Açısı

IBM Bulut Satış Yöneticisi Deniz Önay, IBM'in analitik projelere bakış açısının nasıl olduğunu Wise TV'ye anlattı.

IBM'in ana amacının müşterilerine farklı değerler sunabilmek ve analitik alanındaki teknolojilerini bu anlamda kullanmak olduğunu belirten Önay, herhangi bir teknoloji veya tool'u satma amaçlarının olmadığını, müşterilerinin iş alanlarındaki endüstrilerine bakarak nasıl fayda yaratacaklarına baktıklarını ifade etti.