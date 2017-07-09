Ibm Güvenlik Operasyonları Merkezinde Aksiyonlar Nasıl Belirleniyor?

IBM Security Satış Yöneticisi, Danışman Burak Özgirgin IBM güvenlik operasyonları merkezinde aksiyonların nasıl belirlendiğini Wise TV'ye açıkladı.

IBM güvenlik operasyonları izleme merkezinde 7/24 tehdit izlendiğinin belirten Özgirgin, genel olarak tehdit izlemenin bilinen saldırılara karşı alınan bir önlem olduğunu, IBM güvenlik operasyon merkezinin ise bilinmeyen saldırıları da kapsayarak izlemeler yaptığını vurguladı. Bilinen ve bilinmeyen tehditlerin izlenmesi sonucu elde edilen istihbaratı toparlayıp, yeterli bilgiye sahip olduklarında tehdit istihbarat aktivitilerini geliştirdiklerini dile getiren Özgirgin sonrasında ise güvenlik müdahale ekiplerinin nasıl aksiyonlar alacaklarını belirlediklerini sözlerine ekledi.