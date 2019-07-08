IBM, Geleceğin "Katlanabilir Akıllı Saatinin" Patentini Aldı

IBM, bugün mobil cihazlar olarak adlandırdığımız akıllı telefonlar, akıllı saatler, tabletler ya da dizüstü bilgisayarlar üretmiyor ancak şirket, gelecekte hayatımıza girmesi muhtemel teknoloji fikirlerinin patentini almaktan da geri kalmıyor. LetsGoDigital'de yer alan bir habere göre IBM, bileğe takılı bir telefona ya da tablete dönüşebilen akıllı saatlerin patentini aldı. Böyle bir teknoloji şu an yok ancak gelecekte olmaması için de bir sebep yok.

Patentteki akıllı saat, uzun, neredeyse çerçevesiz bir ekrana sahip şekilde resmedilmiş ve ekranı şu anki cihazların çoğundan daha geniş. Ekranın üst tarafında saat yer alıyor ayrıca ekranda çeşitli uygulamaların ikonları da bulunuyor. Cihaz ekranının en küçük halinde ekranda saat, tarih ve dört uygulama ikonu yer alıyor.

En küçük halinden kayarak genişleyen bir ekran tasarımına sahip olan bu akıllı saat konsepti, tablet büyüklüğündeki ekranıyla da oldukça radikal değişiklikler gerektiriyor. IBM, ayrıca burada ufak bir saat ekranının ikiye hatta üçe katlanabileceği konfigürasyonları da bizlere göstermiş oluyor.

Bu tarz bir teknolojik cihazı yakın vadede görmemiz mümkün değil. Bu piyasanın en büyük şirketlerinden olan Samsung ve Huawei, katlanabilir ekrana sahip akıllı telefonlarını daha yeni piyasaya sunmaya başladı, ki bu cihazların fiyatları da oldukça pahalı ve tasarımları konusunda hâlâ kullanıcıların kafalarında soru işaretleri bulunuyor.

Siz IBM'in patentini aldığı gelecekteki akıllı saat tasarımıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şirketler bu tarz bir akıllı saat ve akıllı telefon melezi bir cihaz piyasaya sürerler mi?