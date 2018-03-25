Ibm Bulut Çözümleri Neleri Hedefliyor?

IBM Hibrit Bulut Satış Müdürü Serdar Gere, IBM bulut çözümlerinin hedefleri hakkında Wise TV'ye konuştu.

Son dönem uygulamalarının monolitikten modülere doğru evrildiğini ve bu evrilmenin çok büyük avantajları olduğunu belirten Gere, IBM bulut çözümleri ile kurumların kendi veri merkezlerinde modüler uygulamaları daha kolay yönetmelerini ve bulutun faziletlerinden yararlanabilmelerini sağladıklarını ifade etti.