Ibm Bilgi Güvenliği Hizmetleri Neleri Kapsıyor?

IBM Security Veri Güvenliği Danışmanı Tansel Zenginler IBM bilgi güvenliği hizmetlerini Wise TV' ye açıkladı.



Bilgi güvenliğinde çözüm portföyü ile pazarın lideri konumuna gelen IBM'in özellikle finans sektöründe kullanım alanı bulunduğunu belirten Zenginler, IBM'in veri aktivitelerinin izlenmesi, raporlanması ve güvenli hale getirilmesi gibi konu başlıklarında sadece ürünleri ile değil deneyimleri ile de veri korumaya yönelik bir sistem oluşturduğunu, riskleri minimize ederek hizmet vermeyi ilke haline getirdiğini belirtti.