"iblis burger" baş döndürecek

01.11.2019 10:48

Daha önce saçma sandığınız ve rahatsız edici bütün fikirleri unutturacak ve tüm önyargılarınızı bir kenara kaldırıp, daha önce bu kadar anormal ama bir yandan da bu kadar olası gelen bir hikâye okumadığınızı fark edeceksiniz.

İblis Burger, son yıllarda yeni bir tür olarak kendini kabul ettiren ve sınırları zorlayan bizarro/uçuk yazın türüne hayat veren kült bir roman.

Kaynak: Bültenler