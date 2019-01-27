İbi ile Tosi Çocuklarla Buluştu

İbi ile Tosi, Gaziantep'te ilk defa Sanko Park Alışveriş Merkezi'nin katkıları ile çocuk hayranlarıyla buluştu.

Sanko Park Alışveriş Merkezi'nin birinci katında ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda çocuk katılırken, veliler de çocuklarının eğlencesine ortak oldu.

Sahne gösterileri için özel olarak dekore edilen alana sıra ile giren çocuklar, severek izledikleri kahramanların masalsı dünyasına yolculuk yaptı. Ayrıca çocuklar izledikleri kahramanlarla birlikte fotoğraf çektirme fırsatı da yakaladı.

Çocuklar televizyonda severek izledikleri karakterlerle hem tanıştı hem de beraber şarkı söyleyip, bu keyifli anları fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Etkinlik 3 Şubat Pazar gününe kadar her gün günde 3 kez saat 14.00-16.00-18.00'de şarkılar, danslar ve oyunlar eşliğinde tüm çocuklar için devam edecek.

SANKO Park

Gaziantep'te 2009'da hizmete giren ve bölgenin "yaşam alanı" haline gelen Sanko Park, zengin marka karmasıyla kaliteyi arayan ziyaretçilerini ferah bir ortamda buluşturuyor.

"Gaziantep'in alışveriş merkezi" olan Sanko Park, kent merkezinde, 140 bin metrekare inşaat alanı ve 55 bin 520 metrekare kiralanabilir alanda hizmet sunuyor. Sanko Park'ın marka karmasında H&M, Mars Athletic Club (MAC), Oxxo, YKM, Fabrika, Network, Kahve Dünyası, Bimex, Paşabahçe, Mudo, Beymen, Beymen Club, W Collection, Big Chefs, Marks&Spencer, Swarovski, LCW, Teknosa, D&R, Twist, Toyzz Shop, Migros, İpekyol, MotherCare, Mango, Koton, Flo, B&G Store ve Dominos Pizza gibi markaların yanı sıra, Sanko Sanat Galerisi yer alıyor.

Aylık 1 milyona yakın ziyaretçiye sahip olan ve kiralamada yüzde 100'e yakın doluluk oranı ile hizmet veren Sanko Park, zengin marka karmasıyla markalara ve kaliteyi arayan tüketicilere ferah ortamda ortak buluşma alanı sunuyor.

Sanko Park, sinemaseverleri Avşar Sinemaları'nın bin 144 kişilik 10 salonunda ağırlıyor. Gaziantep'te en büyük oyun alanına sahip olan Play Park 4 bin 270 metre ile Sanko Park'ta çocukların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Gaziantep'in "tam kalbinde" bulunan Sanko Park'a, bu avantajı nedeniyle kentin her semtinden çok kolay ulaşılabiliyor. Sanko Park Alışveriş Merkezi, haftanın 7 günü 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA