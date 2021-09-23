İBF öğrencisi Altın Koza'dan ödülle döndü

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencisi Berrin Öz, Adana'da bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nden ödülle döndü. Öz, Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisinde "Kış" belgesel filmi ile En İyi Belgesel Film Ödülü'nün sahibi oldu.

Kazandığı ödül hakkında görüşlerini dile getiren Berrin Öz şunları söyledi: "Festival ve ödül töreni unutamayacağım çok değerli anlardı. Aldığım ödül ile birlikte kazandığım dostluklar, uzun soluklu sinema sohbetleri ve besleyici geribildirimler gerçekten çok ama çok değerliydi. "

Filmi hakkında da bilgi veren Öz, "Belgesel filmim, babası cezaevinde olan küçük bir çocuğun dünyasını konu alıyor. Kendisini yazdığı şiirlerle ifade eden Doğan, şiiri aynı zamanda tüm kötülüklerin ve mutsuzlukların ötesinde alternatif bir dünya yaratmada bir araç olarak görüyor. Ona göre şiir ve sanat bir başkaldırı niteliği taşıyor. Bu sayede şiir, dünyayı ve insanlığı güzelleştiriyor. En önemlisi de umudu var ediyor. " dedi.

Elde ettiği başarıda Anadolu Üniversitesi'nde aldığı eğitimin büyük bir payı olduğuna da değinen Öz, "Kış filmi sinemanın özüyle felsefesiyle ve göstermenin sorumluluğuyla beslenen ve bizleri besleyen hocalarımın elinde büyüyen çocuk gibi. Dolayısıyla her bir hocama ve üniversiteme bana kattıkları için teşekkür ediyorum. " şeklinde konuştu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri