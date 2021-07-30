Iberdrola, Sowitec Vietnam'ın 550 Megavat Gücündeki Yeşil Projeler Zincirini Satınaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Iberdrola, Sowitec Vietnam'ın 550 Megavat Gücündeki Yeşil Projeler Zincirini Satınaldı

Iberdrola, Sowitec Vietnam'ın 550 Megavat Gücündeki Yeşil Projeler Zincirini Satınaldı
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Iberdrola, (Iberdrola, İspanyol elektrik dağıtım firmasıdır.

Iberdrola, (Iberdrola, İspanyol elektrik dağıtım firmasıdır. Firma, İspanya'nın en büyük enerji firması olup aynı zamanda rüzgar enerjisi sektöründe yerkürenin önde gelen firmalarındandır. Firmanın merkez ofisi Bilbao kentindedir. Ç. N. ) Geliştirilmekte olan 550 megavat gücünde yenilenebilir enerji projeleri zincirine sahip bir şirket olan Sowitec Vietnam'ı satın alarak Asya Pasifik bölgesi yenilenebilir enerji pazarlarındaki büyümesini sürdürüyor. Zincir, beş kara rüzgar santrali ile 50 megavat gücünde bir yüzer güneş enerjisi santrali olmak üzere altı projeden oluşuyor. 2022 ile 2024 yılları arasında geliştirilmesi planlanan ve kapasiteleri 50 megavat ile 250 megavat arasında değişen projeler, ulusal enerji istemindeki büyümeyi öncelikle yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılamayı hedefleyen ülkenin enerji stratejisinin bir parçası olarak geliştiriliyor.

Bir Güneydoğu Asya ülkesi olarak Vietnam, yabancı yatırım gerektirecek uzun vadeli enerji satın alma anlaşmaları kapsamında 2030 yılına kadar 20. 000 megavatın üzerinde yenilenebilir enerji kapasitesinin kurulmasını öngörmekte. Gerek elektrik isteminde gerek Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nda güçlü bir büyüme öngören ülke, Avrupa Birliği ile 2020 yılında imzaladığı serbest ticaret ve yabancı yatırımların korunması anlaşmasını sürdürmekte.

Satın alınan şirket, 14 ülkede varlığı ve 6. 000 megavatın üzerinde yenilenebilir enerji dökümü olan Alman Sowitec grubunun bir koluydu.

Kaynak: steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Haydar Aliyev Ömer Halisdemir Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Fatma Girik Yıldız Tilbe Oğulcan Engin
Spor Eda Erdem Burak Elmas Hakan Reçber Roger Schmidt Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Iberdrola, Sowitec Vietnam'ın 550 Megavat Gücündeki Yeşil Projeler Zincirini Satınaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 18:24:43. #1.15#

title