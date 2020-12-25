İBBSK Başkanı Fatih Keleş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü (İBBSK) Başkanı Fatih Keleş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen başkan Keleş, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Fatih Keleş, spor kategorisinde Şebnem Coşkun tarafından çekilen ve milli paralimpik sporcu Nil Şahin'in yüzdüğü sıradaki fotoğrafının yer aldığı "Milli yüzücü Nil Şahin" başlıklı fotoğrafı seçti.

Haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın İzmir'deki depremde 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in 91 saat sonra enkaz altından sağ çıkarılma anının yer aldığı "Mucize'nin adı Ayda" adlı fotoğrafı oylayan Keleş, yaşam kategorisinde ise Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" isimli fotoğrafına oy kullandı.

Fotoğraflarla ilgili açıklamada bulunan Fatih Keleş, "Fotoğrafların hepsi birbirinden değerli, güzel ve başarılı. Altındaki ifadeler ve anlamlar da çok derin. İnsanı düşünceye sevk edici. 2020'de çok fazla üzücü olay yaşadık. Haber kategorisinde üzücü olayların olduğunu görüyorum. Bunların içinde en fazla umudu ve sürprizi barındıran, mutluluk veren fotoğraf, Ayda'nın yıkılan binanın altından kurtarılışı. 2020'nin bir nebze de olsa umudu olarak görüyorum." diye konuştu.

Keleş, yaşam kategorisindeki fotoğraflarla ilgili, "Hepsi birbirinden güzel fotoğraflar. Çok güzel hikayeler var. O yüzden seçmekte zorluk çektim. 'Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken' adlı fotoğrafı seçmek istiyorum. Bu fotoğrafı kovalayan, bunun için emek veren bir foto muhabirin gözüyle baktım. Çok zor şartlarda çok güzel bir fotoğraf çıkarmış. Bu işin emekçilerinin gözüyle bakmaya çalışarak bir seçim yaptım." ifadelerini kullandı.

İBBSK Başkanı Keleş, spor kategorisinde seçim yaptığı fotoğrafla alakalı hislerini ise, "Arkadaşımız çok enteresan bir kare yakalamış. Suyun içinde Nil Şahin'in sadece gözlükleri görünüyor." yorumunda bulundu.

Fatih Keleş, "Tüm arkadaşları tebrik ediyorum. Harika fotoğraflar yakalamışlar. Hepsi birbirinden güzel ve değerli fotoğraflar. Hepsinin emeğine ve eline sağlık." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay