İBBKadınlara Yolları Açıyor

İBB'nin düzenlediği 'İstanbul'u Koşuyorum' serisinin 2020'deki ilk yarışı, Kadınlar Günü Etabı ile başlayacak. Kadıköy'de düzenlenecek yarışta kadınlar, anlam dolu rotada koşacak.

03.03.2020 10:35 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:36
İBBKadınlara Yolları Açıyor

(İBB) iştiraki İstanbul, 'deki yol yarışları katılımcı sayılarını arttırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek amacıyla, 2016 yılından itibaren 'İstanbulu Koşuyorum" etkinliği düzenliyor. Her etabı, İstanbul'un sembol noktalarında gerçekleşen yarışlar, 2020'de, yeni etapları ile katılımcılara yeni deneyimler yaşatacak. Ayrımcılığın her türlüsünü reddeden, aynı duyguda insanları bir araya getiren spor, bu kez de cinsiyet kalıplarını yıkmak isteyenleri buluşturacak. 8 Mart'ta İstanbul'u Koşuyorum'un Kadınlar Günü Etabı, spor yapan kadın sayısını artırmak, kadınları daha görünür kılmak ve kentte iz bıraktıkları noktaları vurgulamak amacıyla koşulacak. Koşu, 9.00'da başlayacak ve 10 kilometrelik parkurda gerçekleşecek. Bin 500 kadının katılması beklenen etkinliğe son başvuru tarihi ise 6 Mart.

2020'DE YENİ ETAPLAR

Bu yıl 'İstanbul'u Koşuyorum' serisi 8 Mart 'ne özel Kadınlar Günü koşusu ile başlarken, seri koşular Caddebostan Etabı, Üsküdar Etabı, Bakırköy Etabı, Tarihi Yarımada Etabı ve Kent Ormanı Etabı Gazi Koşusu ile devam edecek.

Kaynak: Bültenler

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