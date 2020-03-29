İBB, yüzde 50'ye uymayan halk otobüsü sürücüsünün sertifikasını iptal etti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İBB, yüzde 50'ye uymayan halk otobüsü sürücüsünün sertifikasını iptal etti - Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

İBB, yüzde 50'ye uymayan halk otobüsü sürücüsünün sertifikasını iptal etti

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşıma araçlarında yolcu taşıma kapasitesini yüzde 50 düşürme kuralına uymayan özel halk otobüsü sürücüsünün sertifikasını iptal etti.

29.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:26
İBB, yüzde 50'ye uymayan halk otobüsü sürücüsünün sertifikasını iptal etti
İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşıma araçlarında yolcu taşıma kapasitesini yüzde 50 düşürme kuralına uymayan özel halk otobüsü sürücüsünün sertifikasını iptal etti.

İBB Basın Danışmanlığı, sosyal medyaya yansıyan 62 numaralı Gültepe-Kabataş hattında çalışan ve  aşırı yolcu taşıyan özel halk otobüsü ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği, toplu taşıma araçlarının yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'ye düşürüldüğünü hatırlatan İBB, açıklamasında şöyle denildi:

"Buna rağmen bir işletmeci bu sabah 62 Gültepe-Kabataş hattında otobüsü sosyal mesafe ve yüzde 50 kuralına aykırı bir şekilde yolcuyla doldurdu. Bir yolcu tarafından kayda alınan ve kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonucunda kurallara aykırı şekilde yolcu taşıyan aracın şoförünün sertifikasının iptal edilmesine karar verildi. Söz konusu şoför bundan böyle hiçbir Özel Halk Otobüsü veya diğer işletmelere ait araçları kullanamayacak. Ayrıca aracın seferden men edilmesine ve işletmeciye para cezası kesilmesine karar verildi. İETT, Filo Takip Merkezi aracılığıyla yolcu trafiğini anlık olarak takip ediyor. Bir hatta belirlenen sınırın üzerinde bir yolcu talebi söz konusu olduğunda hemen yedek araçlarla hattaki yoğunluğun azaltılması için harekete geçiliyor". 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere'de bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 2019 kişi öldü Haberler
İngiltere'de bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 2019 kişi öldü
Koronavirüs salgını dursun diye Doğu'daki ilimizde 147 aileye dağıtıldı Haberler
Koronavirüs salgını dursun diye Doğu'daki ilimizde 147 aileye dağıtıldı
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu Haberler
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
MHP, AK Parti'ye çağrı yaptı: Salgın geçene kadar ithalatı durdurun Haberler
MHP, AK Parti'ye çağrı yaptı: Salgın geçene kadar ithalatı durdurun
Avrupa'da koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti Haberler
Avrupa'da koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü
Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı
Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında...
Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti
Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti
Son dakika: 3 ilimize bağlı 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Son dakika: 3 ilimize bağlı 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Çankırı'da bir köy koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı karantina altına alındı
Çankırı'da bir köy koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı karantina altına alındı
Otobüs şoförleri koronavirüs salgını sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı
Otobüs şoförleri koronavirüs salgını sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı
İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı
İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı
Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı
Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı
Koronavirüse yakalanan İlknur hemşire, hastalığı yendi
Koronavirüse yakalanan İlknur hemşire, hastalığı yendi
Toyota Türkiye CEO'su: Bir yıl araç satmasak bile maaş ödeyeceğiz, kimseyi işten çıkarmayacağız
Toyota Türkiye CEO'su: Bir yıl araç satmasak bile maaş ödeyeceğiz, kimseyi işten çıkarmayacağız
'Virüsün pik yapması an meselesi' diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
"Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi
Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti
İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek
İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek
Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu
Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu
Koronavirüs salgınında en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Yargıtay'dan emsal karar: Arızalanan sıfır araç yenisiyle değiştirilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Arızalanan sıfır araç yenisiyle değiştirilecek
Sındırgı Belediye Başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlara maaşını bağışladı
Sındırgı Belediye Başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlara maaşını bağışladı
Halk Sağlığı Uzmanı uyardı: Plastik eldivenler yanlış kullanılıyor, virüsü taşıma riskiniz çok yüksek
Halk Sağlığı Uzmanı uyardı: Plastik eldivenler yanlış kullanılıyor, virüsü taşıma riskiniz çok yüksek
'İnterneti olmayan çocukları unutmadık' diyen Bakan Selçuk: Etkinlik takvimini evlere fiziksel olarak gönderdik
"İnterneti olmayan çocukları unutmadık" diyen Bakan Selçuk: Etkinlik takvimini evlere fiziksel olarak gönderdik
Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak?
Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne...
Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi
Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül Zekeriya Birkan Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Sıla Seda Akgül Acun Ilıcalı Prens Charles
Spor Falcao Fatih Terim Basketbolcu Yılmaz Vural Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Erkek Wuhan
Şu an buradasınız: İBB, yüzde 50'ye uymayan halk otobüsü sürücüsünün sertifikasını iptal etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 17:07:01. #1.15#
title