İBB: Yolcu azaldı, seferler arttı
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İBB: Yolcu azaldı, seferler arttı

İBB: Yolcu azaldı, seferler arttı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, İETT Genel Müdürlüğü'nün pandemi sürecinde yolcu sayısının yüzde 40 azalmasına rağmen seferlerini artırdığını, Temmuz ayında da metrobüse 100 otobüs alımı için ihaleye çıkılacağını açıkladı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, İETT Genel Müdürlüğü'nün pandemi sürecinde yolcu sayısının yüzde 40 azalmasına rağmen seferlerini artırdığını, Temmuz ayında da metrobüse 100 otobüs alımı için ihaleye çıkılacağını açıkladı. Yeni araçların, 200 yolcu kapasiteli ve 21 metre uzunluğunda olacağı belirtildi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü'nün, salgın sürecinde İstanbul'un toplu ulaşım seferlerini aksatmadan devam ettirdiğini belirtti. İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Şehir içi otobüs yolculuğu yüzde 40, cirolar yüzde 30 düşerken, sefer sayıları artırıldı. 2019 yılında 7,6 milyon olan sefer sayısı, 2020 yılında 100 bin artış göstererek 7,7 milyona yükseldi. Toplam sefer sayısındaki artış doğrultusunda, bir önceki yıla oranla kat edilen yol da yükseldi.  2019'da toplam 219 milyon kilometre yol kat eden İETT otobüsleri, 2020'de 223 milyon kilometre yol aldı. Halk otobüsleri ve erguvan otobüsler eklendiğinde, 2020 yılında 820 hatta 16.5 milyon sefer düzenlenerek, toplam 800 milyon yolcu taşındı ve 460 milyon kilometre yol kat edildi" denildi. 

"6 BİN ARAÇ VE 14 BİN DURAKLA İSTANBUL'UN HER NOKTASINA DAHA ÇOK SEFERİ DÜZENLENMEYE BAŞLANDI"

İBB'de yıldır üzerinde çalışılan şehir içi toplu ulaşım devriminin Aralık 2020'den itibaren uygulanmaya başlandığı belirtilen açıklamada yeni sistemle, toplam 3 bin 41 Özel Halk ve İstanbul Ulaşım A.Ş. otobüsü, hizmet alımı ve araç kiralama sistemiyle İETT tarafından işletilmeye başlandığı belirtildi. 6 bin araç ve 14 bin durakla İstanbul'un her noktasına daha çok seferi düzenlenmeye başlandığı belirtilen açıklamada, İETT'nin 2021 yılı bütçesinde, sistemin finansmanının sağlanması için 3 milyar lira halk otobüsleri ile erguvan otobüslere ayrıldığı ifade edildi.

GELİR SABİTKEN GİDERİN KATLANDIĞI BELİRTİLDİ

Açıklamada, İETT'nin son 5 yılda yolcu başına geliri neredeyse sabit kalmışken, yolcu başına gideri enflasyon ve döviz kurlarındaki artışa paralel olarak sürekli arttığı kaydedildi. 2016 yılında yolcu başına 3,2 lira olan maliyet, 2020'deki azalan yolcu oranı ve kapasite sınırlaması nedeniyle yolcu başına 6,6 liraya kadar yükseldiği, yıllar içinde gelir ve gider arasında oluşan bu farkın artması sonucu, 2016 yılında gelirin gideri karşılama oranı yaklaşık yüzde 55 iken, bu oran 2020 yılında yüzde 35'e kadar düştüğü ifade edildi. İBB'nin, ortaya çıkan ekstra maliyetler nedeniyle, son 1 yılda toplu ulaşıma 2 milyar liranın üzerinde sübvanse sağladığı belirtildi.

METROBÜSE 100 OTOBÜS ALINACAK

Temmuz ayında öz kaynaklarla 100 otobüs alımı için ihaleye çıkılacağı ifade edilen açıklamada "Bu alım, metrobüs hattında kullanılan otobüslerin yaşı, kapasitesi ve servis sorunlarından kaynaklı sıkıntılar nedeniyle yapılacak. Yeni araçlar, 200 yolcu kapasiteli ve 21 metre uzunluğunda olacak" ifadelerine yer verildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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