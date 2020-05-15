İBB Yedi Kocalı Hürmüz oyununu online yayınlıyor Kültür Daire Başkanlığı Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen oyunları, dijital olarak yayınlanmaya devam diyor.

Mayıs ayı boyunca her hafta pazar günleri İBB Şehir Tiyatroları'nın daha önce sahnelenmiş ve büyük beğeniyle izlenmiş oyunları dijital olarak yayınlanıyor. 17 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te, ilk kez 2005 yılında sahnelenen Yedi Kocalı Hürmüz oyunu, İBB Şehir Tiyatroları ve İBB Kültür Sanat Youtube adreslerinde sanatseverlerle buluşacak.

YEDİ KOCALI HÜRMÜZ

Sadık Şendil`in 1967 yılında yazdığı, İBB Şehir Tiyatroları'nda 2005 yılında ilk kez sahnelenen oyun, kadın-erkek ilişkilerine aşk ve para ekseninde komik unsurları da ön plana çıkararak bakıyor. Oyun, ekonomik sıkıntılar nedeniyle ihtiyaçlarını beş kocaya paylaştıran Hürmüz`ün yaşantısını sahneye taşıyor.

Sadık Şendil'in geleneksel seyirlik oyun dünyasını sahneye taşıdığı çalışması, müzikli oyunlarımız arasında önemli bir yer tutar. Birçok özel ve kamu tiyatrosunca sahneye konan Yedi Kocalı Hürmüz, eğlenceyi öne çıkartan, geleneksel olanla batılı olanı buluşturan yanıyla da tiyatromuzda özgün bir örnektir.

Kemal Kocatürk'ün yönettiği oyunda Oya Başar, Nilgün Kasapbaşoğlu, Atacan Arseven, Rauf Altıntak, Mustafa Arslan ile birlikte kalabalık bir oyuncu kadrosu rol alıyor.

Kaynak: Bültenler