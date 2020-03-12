İBB'ye ait 21 kütüphane koronavirüs nedeniyle kapatıldı
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 21 kütüphane koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldı.
12.03.2020 23:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:34
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 21 kütüphane koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldı.
- İstanbul
Konuyla ilgili açıklama yapan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat koronavirüs tedbirleri kapsamında Atatürk Kitaplığı da dahil İBB'ye ait tüm kütüphanelerin geçici süreyle kapatıldığını belirtti.
- İstanbul
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Kaynak: DHA