İBB'YE AİT 21 KÜTÜPHANE KORONAVİRÜS NEDENİYLE KAPATILDI
Mehmet DEMİRKAYA / İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 21 kütüphane koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldı.
12.03.2020 23:33 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:33
Mehmet DEMİRKAYA/ İSTANBUL DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 21 kütüphane koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldı.Konuyla ilgili açıklama yapan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat koronavirüs tedbirleri kapsamında Atatürk Kitaplığı da dahil İBB'ye ait tüm kütüphanelerin geçici süreyle kapatıldığını belirtti.
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Kaynak: DHA