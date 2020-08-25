İBB vektörle mücadelede yeni bir dönem başlatıyor İBB, rehberlik hizmeti almak için Hacettepe ve Cerrahpaşa Üniversiteleri ile iş birliği protokolü imzaladı. Öte yandan İBB Vektörle Mücadele Ekipleri, yılın ilk yarısında 1 milyondan fazla kontrol, 229 bin ilaçlama çalışması yürüttü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), özellikle yaz aylarında artan sivrisinek ve diğer vektörlerle mücadelede, bilimsel tabanlı çalışmalara başladı. İBB Sağlık Daire Başkanlığı, çevre ve insan sağlığını korumak üzere yürüttüğü çalışmalarda, ülkemizin önde gelen üniversitelerinden rehberlik hizmeti almak için, Vektörle Mücadele Bilim Kurulu'nu kurdu. Bu sayede, İBB tarafından yapılan saha çalışmaları, bilimsel ortamda değerlendirilerek; kısa, orta ve uzun vadeli mücadele yöntemleri belirlenebilecek.

BİLİM KURULU ÇALIŞMALARINA ULUSLARARASI DESTEK

Çalışmalar kapsamında Mart-Temmuz 2020 tarihleri arasında, İBB ile Hacettepe ve Cerrahpaşa Üniversiteleri'nce oluşturulan 'Yönetim Planı' hazırlandı. Vektörle mücadele konusunda uluslararası ölçekte kabul gören bu stratejik plan, eylül ayında ilçe belediyeleri ile paylaşılarak uygulamaya konulacak.

İBB'nin bu çalışması, Hacettepe Üniversitesi ile yürütülen iş birliği sayesinde, uluslararası ölçeğe de taşındı. Başta ECDC ( European Center for Disease Control) olmak üzere US-CDC, California Vektör Kontrol Merkezi, Helderberg Üniversitesi, Bologna Vektör Kontrol Merkezi, Novi Sad Üniversiteleri bu çalışmalara destek vermek amacıyla katılım sağladılar.

1 MİLYON 890 BİN KONTROL, 229 BİN 516 İLAÇLAMA

Öte yandan İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü Vektörlerle Mücadele Hizmet Birimi, kent genelindeki çalışmalarını bu yıl artırdı. 2020 yılının ilk yarısında, ALO 153 ve diğer kanallardan gelen 50 bin 84 hizmet talebi çözüme ulaştırıldı. İstanbul genelinde 100 bin 77 adreste, 180 bin 394 sivrisinek üreme kaynağı kontrol edildi. Yılın ilk yarısında vektör üreme kaynakları 1 milyon 890 bin 572 kez kontrol edildi, vektör popülasyonunun önlenmesi için 229 bin 516 kez ilaçlama yapıldı.

KÜLTÜREL MÜCADELE PROJESİ

İBB ekipleri, vektör popülasyonlarını artıran en büyük etkenin, yüzde 86'lık oranla insan olduğu verisinden yola çıkarak,bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarını da artırdı. Bu kapsamda yürütülen Kültürel Mücadele Projesi doğrultusunda, İBB Vektörle Mücadele Hizmet Birimi Ekipleri tarafından evlere bilgilendirme ziyaretleri düzenlendi. Vektörle Mücadele Ekipleri, kültürel çalışmalar kapsamında ayrıca, İstanbul genelindeki muhtarlıklarla koordinasyon halinde toplantılar gerçekleştirerek, farkındalık oluşturucu seminerler düzenlemeye devam ediyor.

Vektörle mücadele hizmetinden faydalanmak isteyen İstanbullular, 7/24,İBB Beyaz Masa/ALO 153 üzerinden hizmet talebinde bulunabiliyor.

Kaynak: Bültenler