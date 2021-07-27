İBB ve UNHRC arasında mültecilere yönelik iş birliği metni imzalandı
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İBB ve UNHRC arasında mültecilere yönelik iş birliği metni imzalandı

İBB ve UNHRC arasında mültecilere yönelik iş birliği metni imzalandı
Bültenler - Haberler | Güncel

İBB ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi Türkiye Temsilciliği arasında; geçici koruma sağlanan kişiler, uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri ile sığınmacılara yönelik iş birliğini amaçlayan mutabakat metni imzalandı.

Mutabakat metni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve UNHCR Türkiye Temsilcisi Philippe Lecrec tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. İstanbul'un, 1,6 milyonu aşkın mülteci ve göçmen nüfusu ile dünyanın en yüksek mülteci nüfusuna ev sahipliği yaptığı bilgisini paylaşan İmamoğlu, bu alanda yaptıkları çalışmalardan detaylı örnekler sundu. Lecrec ise, "Zorla yerinden edilen ve ülkesini terk etmek zorunda kalan insanların sayısının tarihte hiç olmadığı kadar fazla olduğu bir dönemden geçiyoruz" diyen İmamoğlu'na, "Bu iş birliği için tekrar çok teşekkür ediyoruz ve ülkelerindeki şiddetten kaçmak zorunda olan mültecilere yönelik, şahane çabanıza destek vermekten heyecan duyuyoruz" şeklinde karşılık verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi Türkiye Temsilciliği (UNHCR) arasında iş birliği mutabakat metni imzalandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, UNHCR Türkiye Temsilcisi Philippe Lecrec ve ekibini, Saraçhane'deki makam odasında ağırladı. İmza töreni öncesinde gerçekleşen buluşmada İmamoğlu'na; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka eşlik etti. Karşılıklı görüşlerin dile getirdiği görüşmenin ardından mutabakat metni imzalama törenine geçildi.

İMAMOĞLU: "TÜRKİYE 'HEDEF ÜLKE' KONUMUNA GELDİ"

İmza öncesinde ilk konuşmayı yapan İmamoğlu, göç olgusunun insanlık tarihi kadar eski olduğunu belirterek, "Zorla yerinden edilen ve ülkesini terk etmek zorunda kalan insanların sayısının tarihte hiç olmadığı kadar fazla olduğu bir dönemden geçiyoruz" dedi. Zorunlu göçün nedenleri olarak savaşları, insan hakları ihlallerini, iklim krizini, salgınları ve ekonomik çöküşleri sıralayan İmamoğlu, Türkiye ve İstanbul'un da bu küresel olgudan olumsuz olarak etkilendiğinin altını çizdi. Türkiye'nin son yıllarda transit ülke halinden çıkıp, "hedef ülke" konumuna geldiğine dikkat çeken İmamoğlu, İstanbul'un da bu anlamda büyük bir nüfus yüküne ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

"İSTANBUL, DÜNYANIN EN YÜKSEK MÜLTECİ NÜFUSUNA SAHİP"

İstanbul'un, 1,6 milyonu aşkın mülteci ve göçmen nüfusu ile dünyanın en yüksek mülteci nüfusuna ev sahipliği yaptığı bilgisini paylaşan İmamoğlu, söz konusu insanların kentlere adımlarını attıklarında ilk temas noktalarının yerel yönetimler olduğunu vurguladı. Yerel yönetimlerin bu yükü, yerel ya da uluslararası anlamda bir noktaya kadar karşılayabileceğini belirten İmamoğlu, "Ancak belediyelerin de bu süreçte, alt yapıdan koruma hizmetlerine pek çok alanda kapasitelerini zorlayan bir durumla karşı karşıya olduğu da aşikardır. Merkezi bütçeden herhangi bir pay, yahut tanımlanmış bir görev ve yetki olmadan, kentlerde birlikte yaşam adına çalışmalar yapan yerel yönetimlerin bu alanda gerekli yasal ve finansal düzenlemeler ile de güçlendirilmesi gerekmektedir" dedi.

"SOMUT KATKI YAPACAK KAYNAKLAR HAREKETE GEÇİRİLMELİ"

İBB ve UNHRC arasında mültecilere yönelik iş birliği metni imzalandı

İBB olarak göreve geldiklerinden bu yana ve Kovid-19 pandemisi döneminde yaptıkları çalışmalardan detaylı örnekler veren İmamoğlu, "Bugün imzalayacağımız mutabakat zaptı, Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği ile bu hususta hâlihazırda birlikte yürüttüğümüz çalışmaları kuvvetlenecek ve ilerleyen günlerde göçmen ve mültecilerin, yerel halkla bir arada, huzur içerisinde, yaşaması amacıyla gerçekleştireceğimiz tüm çalışmalar için önemli bir destek sağlayacaktır. Umuyorum bu mutabakat zaptını takiben, daha entegre bir partnerlik yapısı için de görüşmelerimizi hızlandırarak önümüzdeki yıllarda yakın iş birliklerimizi geliştirme fırsatına kavuşuruz" diye konuştu.

LECREC: "ŞAHANE ÇABANIZA DESTEK VERMEKTEN HEYECAN DUYUYORUZ"

UNHCR Türkiye Temsilcisi Lecrec de İBB ile imzalayacakları metnin önemine dikkat çekerek, özetle şunları söyledi:

"Şehrinizin geleceğine yönelik politikaları konuşmak çok önemli. Şehriniz, önemli bir oranda, geniş bir mülteci popülasyonuna ev sahipliği yapıyor. İstanbul, tarihi boyunca bütün farklı toplumlara ev sahipliği yaptı. Ama bu bir yönetim, verimlilik, şeffaflık gerektiriyor. Şu zamana kadar gösterdiğiniz nitelikli iş birliğinden ve birlikte çalışmaktan çok mutluyuz. Böylece çocuklar, kadınlar ve erkekler ayakları üzerinde durabilir. Sistematik bir yardım kültürüne desteklemiyoruz ama insanların bağımsız olmasını sağlayan ve toplumun onları kabul etmesini teşvik eden; pek tabii bunların en değerlisi onların tanımlamak ve bu güzel şehirde ya da dönecekleri ülkelerinde bir huzurlu ve saygın bir gelecek sağlamak. Bu iş birliği için tekrar çok teşekkür ediyoruz ve ülkelerindeki şiddetten kaçmak zorunda olan mültecilere yönelik, şahane çabanıza destek vermekten heyecan duyuyoruz."

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Lecrec tarafından imzalanan mutabakat metninde; iş birliğinin amacı, hedefleri, sorumluluk alanları, görev ve sorumluluklar detaylıca maddelendirildi.

Kaynak: Bültenler

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