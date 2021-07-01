İBB ve İGÜ'den proje iş birliği görüşmesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İBB ve İGÜ'den proje iş birliği görüşmesi

İBB ve İGÜ'den proje iş birliği görüşmesi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) arasında proje iş birliği görüşmesi gerçekleşti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) arasında proje iş birliği görüşmesi gerçekleşti. Projelerin enerji tasarrufu, su tasarrufu, çocuk oyun alanları, gençlerin spora teşviki, sulama sistemleri, evsizler ve engelliler üzerine olduğu bilgisi paylaşıldı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fırat Demirkol, MMF İnşaat Mühendisliği İngilizce Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Burak Toydemir ve Öğrenci Dekanı Öğr. Gör. İbrahim Halil Yaşar ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Avrupa Birliği İlişkileri Müdürü Dr. Ali Doğanay ve Müdür Yardımcısı Egemen Gökgöz uluslararası proje işbirlikleri için bir araya geldi.  Üniversitede yapılan görüşmede İBB ve İGÜ'nün birlikte gerçekleştireceği AB proje başvuruları ve gelecek planlaması üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. 

YEREL YÖNETİM İŞBİRLİKLERİ ÇOK ÖNEMLİ

Üniversite ve yerel yönetim işbirliklerinin önemine değinen Dr. Öğr. Üyesi Fırat Demirkol, "Projelerin bilimsel ve teorik altyapısı üniversitelerde oluşturulurken uygulama alanı noktasında yerel yönetim işbirlikleri oldukça önemlidir. Özellikle İBB gibi dünyanın en büyük metropollerinden birisi olan İstanbul kentinin en önemli paydaşlarından birisi ile işbirliğinde bulunmak topluma ve İstanbul kentine oldukça faydalı sonuçlar doğurmaktadır. Üniversitemizin vizyonu gereği bizler topluma hizmet noktasında tüm paydaşlarımız ile işbirliğimizi geliştirme noktasında hareket etmekteyiz" diye konuştu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Ali Babacan Muharrem İnce İbrahim Aydemir
Magazin Müge Anlı Brad Pitt Ezgi Mola Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Burak Elmas Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İBB ve İGÜ'den proje iş birliği görüşmesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 14:09:05. #1.16#

title