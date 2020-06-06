İBB ve Beyoğlu Belediyesi arasında İstiklal Caddesi'ndeki "tak" anlaşmazlığı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İBB ve Beyoğlu Belediyesi arasında İstiklal Caddesi'ndeki "tak" anlaşmazlığı

Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım, İstiklal Caddesi girişine koronavirüs önlemleri kapsamında tak konulmasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Beyoğlu Belediyesi ekipleri arasında yaşanan tartışmaya ilişkin, "Benim tek arzum ve isteğim...

İBB ve Beyoğlu Belediyesi arasında İstiklal Caddesi'ndeki
06.06.2020 21:45 | Son Güncelleme: 06.06.2020 21:45

Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım, İstiklal Caddesi girişine koronavirüs önlemleri kapsamında tak konulmasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Beyoğlu Belediyesi ekipleri arasında yaşanan tartışmaya ilişkin, "Benim tek arzum ve isteğim bu yetki kavgası yerine hizmet kavgası yapmalarıdır." dedi.

Nizam Hışım, İstiklal Caddesi'nde yaptığı basın açıklamasında geçen hafta Beyoğlu Belediyesi zabıtası ile İBB zabıtası arasında yaşanan tartışmaya değindi.

İstiklal Caddesi'nde yaşanan olayın, büyükşehir ile Beyoğlu ilçe belediyesi arasındaki bir yetki paylaşımı sıkıntısı olduğunu anlatan Hışım, "Belediye yasalarına göre ana arterler büyükşehire aittir. Fakat ne yazık ki mal sahibi büyükşehir ama hizmeti ilçe belediyeler yani Beyoğlu Belediyesi buradaki çöpü toplayan, temizliğini yapan, kolluk kuvvetinin hizmetini veren ilçe belediyesi ama mal sahibi büyükşehirdir. Bu da kanunla nasıl düzenlenir bilemiyorum. Bu da yetki kargaşası içerisine giriyor. Bizim derdimiz şu: Gelin büyükşehir de yapsın ilçe belediyesi de yapsın ama sonuçta hizmet versinler. Verilen hizmet sonuçta halka gelecektir. Onun kavgasını değil hizmetinin kavgasını yapsınlar projeyle." diye konuştu.

Beyoğlu'nu öne çıkaracak ve kalkındıracak projelere ağırlık verilmesi gerektiğini dile getiren Hışım, şöyle devam etti:

"Beyoğlu'nda, buradaki projeleriyle burayı nasıl ön plana çıkartmak ve kalkındırmak için çaba sarf edeceklerine şu anda yetki kavgası içerisindeler. Benim Beyoğlu Belediyesine, Büyükşehir Belediyesine tek arzum ve isteğim bu yetki kavgası yerine hizmet kavgası yapmalarıdır."

Beyoğlu'nun referans alınacak bir ilçe olduğunu anlatan Hışım, Beyoğlu'nun ve İstiklal Caddesinin kültür, sanat, ekonomi ve sosyal yaşamıyla bakıldığında diğer ilçelerden ayıran özellikleri olduğunu belirtti.

Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım, bazı basın organlarında yer alan "İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafeye uyulmuyor" şeklindeki iddialara da değinerek, "Basın burada mesela 'sosyal mesafeye uyulmadı' diyor. Halbuki gidin bakın Bakırköy'e, Beşiktaş'a insanlar omuz omuza gidiyor ama buraya da gelmiyor. Şimdi şuraya bakar mısınız in cin top oynuyor İstiklal Caddesinde. İstiklal Caddesinin böyle olmaması lazım." dedi.

Hışım ayrıca gösteri ve yürüyüşlerin Beyoğlu'nda yapılmaması gerektiğini, bu etkinliklerin gerekçe gösterilerek çeşitli zamanlarda caddenin kapatıldığını ve bunun da esnafı olumsuz etkilediğini söyledi.

İBB ile Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, İstiklal Caddesi girişine kurulan tak nedeniyle 30 Mayıs'ta tartışmıştı. İBB Zabıta ekipleri, Beyoğlu Belediyesinin İstiklal Caddesi girişine ücretsiz maske ve hijyen malzemeleri dağıtımı ve ateş ölçümü amacıyla kurduğu takı kaldırmak için vinçle bölgeye gelmiş, Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri ise takın kaldırılmasına izin vermemişti.

Bunun üzerine İBB ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri arasında kısa süren bir tartışma yaşanmıştı. İBB ekipleri, 4 Haziran'da İstiklal Caddesi'nin girişine konulan takı kaldırmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı Haber
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı Haber
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit...
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin Haber
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini...
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı Haber
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor
Satış yapmasına izin verilmeyen seyyar satıcı, bu kez de kendini yakmak istedi
Satış yapmasına izin verilmeyen seyyar satıcı, bu kez de kendini yakmak istedi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Survivor'da Sercan'ın 'Deliliğe vuruyor' sözleri Yasin'i küplere bindirdi
Survivor'da Sercan'ın "Deliliğe vuruyor" sözleri Yasin'i küplere bindirdi
Günlük burç yorumları 6 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 6 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi
Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi
Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır
Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı
Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı
Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü
Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü
Kavgayı ayırmak isteyen kadın, başından vurularak öldürüldü
Kavgayı ayırmak isteyen kadın, başından vurularak öldürüldü
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu
Malatyalı hoca, canlı yayında 'Allah 'ol' der oluverir' dediği sırada sallanmaya başladı
Malatyalı hoca, canlı yayında "Allah 'ol' der oluverir" dediği sırada sallanmaya başladı
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Halife Hafter Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Hadise Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Beyazıt Öztürk
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Anne Haziran Malatya
Şu an buradasınız: İBB ve Beyoğlu Belediyesi arasında İstiklal Caddesi'ndeki "tak" anlaşmazlığı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 21:48:08. #1.15#
title