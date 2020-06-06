İBB ve Beyoğlu Belediyesi arasında İstiklal Caddesi'ndeki "tak" anlaşmazlığı Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım, İstiklal Caddesi girişine koronavirüs önlemleri kapsamında tak konulmasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Beyoğlu Belediyesi ekipleri arasında yaşanan tartışmaya ilişkin, "Benim tek arzum ve isteğim...

Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım, İstiklal Caddesi girişine koronavirüs önlemleri kapsamında tak konulmasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Beyoğlu Belediyesi ekipleri arasında yaşanan tartışmaya ilişkin, "Benim tek arzum ve isteğim bu yetki kavgası yerine hizmet kavgası yapmalarıdır." dedi.

Nizam Hışım, İstiklal Caddesi'nde yaptığı basın açıklamasında geçen hafta Beyoğlu Belediyesi zabıtası ile İBB zabıtası arasında yaşanan tartışmaya değindi.

İstiklal Caddesi'nde yaşanan olayın, büyükşehir ile Beyoğlu ilçe belediyesi arasındaki bir yetki paylaşımı sıkıntısı olduğunu anlatan Hışım, "Belediye yasalarına göre ana arterler büyükşehire aittir. Fakat ne yazık ki mal sahibi büyükşehir ama hizmeti ilçe belediyeler yani Beyoğlu Belediyesi buradaki çöpü toplayan, temizliğini yapan, kolluk kuvvetinin hizmetini veren ilçe belediyesi ama mal sahibi büyükşehirdir. Bu da kanunla nasıl düzenlenir bilemiyorum. Bu da yetki kargaşası içerisine giriyor. Bizim derdimiz şu: Gelin büyükşehir de yapsın ilçe belediyesi de yapsın ama sonuçta hizmet versinler. Verilen hizmet sonuçta halka gelecektir. Onun kavgasını değil hizmetinin kavgasını yapsınlar projeyle." diye konuştu.

Beyoğlu'nu öne çıkaracak ve kalkındıracak projelere ağırlık verilmesi gerektiğini dile getiren Hışım, şöyle devam etti:

"Beyoğlu'nda, buradaki projeleriyle burayı nasıl ön plana çıkartmak ve kalkındırmak için çaba sarf edeceklerine şu anda yetki kavgası içerisindeler. Benim Beyoğlu Belediyesine, Büyükşehir Belediyesine tek arzum ve isteğim bu yetki kavgası yerine hizmet kavgası yapmalarıdır."

Beyoğlu'nun referans alınacak bir ilçe olduğunu anlatan Hışım, Beyoğlu'nun ve İstiklal Caddesinin kültür, sanat, ekonomi ve sosyal yaşamıyla bakıldığında diğer ilçelerden ayıran özellikleri olduğunu belirtti.

Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım, bazı basın organlarında yer alan "İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafeye uyulmuyor" şeklindeki iddialara da değinerek, "Basın burada mesela 'sosyal mesafeye uyulmadı' diyor. Halbuki gidin bakın Bakırköy'e, Beşiktaş'a insanlar omuz omuza gidiyor ama buraya da gelmiyor. Şimdi şuraya bakar mısınız in cin top oynuyor İstiklal Caddesinde. İstiklal Caddesinin böyle olmaması lazım." dedi.

Hışım ayrıca gösteri ve yürüyüşlerin Beyoğlu'nda yapılmaması gerektiğini, bu etkinliklerin gerekçe gösterilerek çeşitli zamanlarda caddenin kapatıldığını ve bunun da esnafı olumsuz etkilediğini söyledi.

İBB ile Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, İstiklal Caddesi girişine kurulan tak nedeniyle 30 Mayıs'ta tartışmıştı. İBB Zabıta ekipleri, Beyoğlu Belediyesinin İstiklal Caddesi girişine ücretsiz maske ve hijyen malzemeleri dağıtımı ve ateş ölçümü amacıyla kurduğu takı kaldırmak için vinçle bölgeye gelmiş, Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri ise takın kaldırılmasına izin vermemişti.

Bunun üzerine İBB ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri arasında kısa süren bir tartışma yaşanmıştı. İBB ekipleri, 4 Haziran'da İstiklal Caddesi'nin girişine konulan takı kaldırmıştı.

Kaynak: AA