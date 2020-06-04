İBB ve Beyoğlu Belediyesi arasında İstiklal Caddesi'ndeki "tak" anlaşmazlığı
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İBB ve Beyoğlu Belediyesi arasında İstiklal Caddesi'ndeki "tak" anlaşmazlığı

Beyoğlu Belediyesi, İstiklal Caddesi girişine ücretsiz maske ve hijyen malzemeleri dağıtımı, ateş ölçümü amacıyla kurulan takın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ekiplerince kaldırılmasına tepki gösterdi.

İBB ve Beyoğlu Belediyesi arasında İstiklal Caddesi'ndeki
04.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:53

Beyoğlu Belediyesi, İstiklal Caddesi girişine ücretsiz maske ve hijyen malzemeleri dağıtımı, ateş ölçümü amacıyla kurulan takın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ekiplerince kaldırılmasına tepki gösterdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan kişilerin maske takması ve aralarındaki 3 metrelik sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket etmeleri zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Bu karar kapsamında caddeye giriş çıkışlarda kontrolü sağlamak, vatandaşların sağlığını korumalarına yardımcı olmak amacıyla İstiklal Caddesi'nin Taksim girişine, Tünel Meydanı girişine ve Galatasaray Meydanı'na stantlar kurulduğu kaydedilen açıklamada, "Beyoğlu Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz kurduğumuz stantlarda caddeye giriş yapmak isteyen vatandaşlarımıza bir yandan ücretsiz maske dağıtırken bir yandan da cihazlarla ateşini ölçtü ve ellerine dezenfektan sıktı. Yaklaşık iki aydır devam eden uygulama ile vatandaşlarımıza yaklaşık 1 milyon ücretsiz maske dağıttık. Tüm bunların yanı sıra cadde boyunca devriye gezen ekipler sosyal mesafe kuralı ile ilgili sürekli olarak anonslar yapıyor. Ekipler ayrıca İstiklal Caddesi'ni gün boyunca drone ile havadan denetliyor. Kurallara uymayan vatandaşlar tespit edilerek ilgili birimler bilgilendiriliyor ve anında müdahale ediliyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın büyük beğenisini toplayan hizmetlerimiz yerel ve ulusal basında geniş yer buldu ve virüs salgınıyla mücadele de örnek çalışma olarak gösterildi. Kamuoyunda büyük takdir toplayan çalışmalarımız, İstanbul'un en kalabalık caddelerinden birisi olan İstiklal Caddesi'nde hiçbir önlem alma gereksinimi duymayan İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) rahatsız etti." değerlendirmesi yapıldı.

30 Mayıs Cumartesi günü İstiklal Caddesi'ne gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kurulan stantları tramvay seferlerine engel olacağı öne sürerek kaldırmak istendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan görüşmelerin ardından stantlarımızda tramvay seferlerine engel olmayacak şekilde düzenleme yaparak hizmetimize devam ettik. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi 4 Haziran gecesi saat 03.00 civarında kamyon, vinç gibi araçları ve yüzlerce personeliyle birlikte, hizmetlerimizi hazmedememiş eşkıya mantığıyla İstiklal Caddesi'ne gelerek vatandaşlarımızın sağlığını korumak için kurduğumuz stantlarımızı yerlerinden söküp kamyonlara yükleyerek götürmüştür. Herkes bilmelidir ki, bu tür hukuk dışı eylemler vatandaşlarımıza hizmet etmemizi engelleyemeyecektir. Beyoğlu Belediyesi olarak İstiklal Caddes'inde bugüne kadar vermiş olduğumuz hizmetlerimizi bundan sonra da devam ettireceğiz. Belediyemizi işgalci gibi göstererek yapılan bu hukuk dışı uygulamayı şiddetle kınıyor, İBB'nin bu eşkıya tutumuna karşı gerekli hukuki işlemleri başlatacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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