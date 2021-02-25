İBB UKOME'de "elektrikli scooter" yönergesi alt komisyona sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında ikinci kez görüşülen "elektrikli scooter" yönergesi reddedilerek alt komisyona havale edildi.

Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda İBB'nin elektrikli scooter işletmeciliğine ve kullanımına düzenleme getirmek amacıyla hazırladığı yönerge ele alındı.

İkinci kez UKOME'ye getirilen yönerge ile ilgili konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, elektrikli scooter kullanımında yaşanan kazalarda insanların hayatını kaybettiğini, yönetmeliğin bir an önce kabul edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Scooterların nasıl kullanılacağını, hangi yollardan gideceğini denetleyemediklerini belirten Demir, "Bizim yönergemiz scooterların hangi hızla, hangi yoldan gideceğini, hangi güvenlik önlemlerin alınacağını, hangi kıyafetlerin giyileceğini belirliyor." ifadelerini kullandı.

Demir, bakanlığın yönetmeliği geldiği takdirde UKOME yönetmeliğinin de değişebileceğini söyledi.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ise mevzuattaki boşluk nedeniyle bu konudan sorumlu olan İBB bürokratlarının soruşturmalara maruz kaldığını kaydederek, yönergeyi oylamaya sundu.

Yapılan ilk oylama ile yönerge, geldiği şekliyle reddedilirken ikinci oylama sonucu alt komisyona sevk edildi.

Yaş sınırına uzatma

Toplantıda oy birliği ile kabul edilen Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün önergesiyle minibüs, taksi dolmuş ve personel servis araç yaş sınırı şartı, 30 Haziran 2021'e kadar başvurulması halinde bir yıl süreyle aranmayacak.

Ayrıca, Türkiye'de üretilen ve muhteviyatı yüzde 50'den fazla yerli olan 'C segmenti' otomobillerin ilk alımda 0-2 yaş olarak taksi taşımacılığında kullanılması da kabul edildi.

Tahdit kapsamındaki taşımacılıklarda, tahditli olmayan servis aracı kullanılması durumunda ilgili tüzel kişiliğe yaptırım uygulanmasına dair gündem maddesi de oy birliği kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken