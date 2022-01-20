İBB trafik zabıta ekiplerince geçen yıl 2,8 milyon lira ceza kesildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik zabıta ekiplerinin taksi, dolmuş, minibüs ve diğer toplu taşıma araçlarına yönelik 2021 yılında gerçekleştirdiği 160 bin 838 teftişte kuralları ihlal edenlere 2 milyon 800 bin 491 lira ceza kesildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik zabıta ekiplerinin taksi, dolmuş, minibüs ve diğer toplu taşıma araçlarına yönelik 2021 yılında gerçekleştirdiği 160 bin 838 teftişte kuralları ihlal edenlere 2 milyon 800 bin 491 lira ceza kesildi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığına bağlı trafik zabıta ekipleri, taksi, dolmuş ve minibüsler ile diğer toplu taşıma araçlarına yönelik ilgili mevzuatlar doğrultusunda denetimler gerçekleştirdi.

Aynı araçları birden fazla olmak üzere denetleyen trafik zabıta ekipleri, 2021 yılında 86 bin 621 taksi, 58 bin 382 minibüs başta olmak üzere toplam 160 bin 838 denetim yaptı.

Kurallara aykırı hareket ettikleri belirlenenler hakkında 6 bin 910 tutanak tutuldu, 2 milyon 800 bin 491 lira idari para cezası uygulandı.

Ceza türleri

Trafik zabıta ekiplerinin denetimlerinde izin belgesiz çalışmaktan 1408, kayıtsız şoför ile taşımacılık yapmaktan 800, görme engelli yolcular için kabartma araç plakası ve ALO 153 levhası bulundurmamaktan 419, yangın söndürme tüpü bulundurmamaktan 330, koltuk sayısından fazla yolcu taşınmasından 278, yolcu seçilmesi, kısa mesafe yolcu alınmaması ve taksimetre açılmamasından 142, yasak yerlerde duraklama ve park yapmaktan 141, hasarlı bakımsız araçlar ile taşımacılık yapmaktan 106, taşımacılık esnasında tütün mamulü kullanılmasından 102, cam kırma ve imdat çekici bulundurmamaktan 38, diğer kurallara uymamaktan 1272, toplam 5 bin 31 idari işlem yapıldı.

Ekiplerce, 2020 yılı sonunda başlatılan sivil taksi denetimleri kapsamında bugüne kadar kısa mesafede yolcu almayarak fazla ücret tahsil etmeye çalışan taksicilere yönelik 2 bin 913 denetim gerçekleştirildi.

Bu süreçte toplam 176 taksinin izin belgeleri 10 gün, taksi şoförlerinin ticari araç kullanım belgeleri 20 gün süreyle askıya alındı.