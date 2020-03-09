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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları, Ekonomi

İBB Tiyatroları’nda önümüzdeki günlerde 36 oyun sergilenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları; önümüzdeki günlerde, biri yeni, biri konuk, aralarında çocuklar için eserlerin de bulunduğu otuz altı oyunla seyirciyle buluşuyor.

09.03.2020 00:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:10
İBB Tiyatroları’nda önümüzdeki günlerde 36 oyun sergilenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları; önümüzdeki günlerde, biri yeni, biri konuk, aralarında çocuklar için eserlerin de bulunduğu otuz altı oyunla seyirciyle buluşuyor. İşte Mart ayında sahnelenecek oyunlar…

Kaynak: Dunya.com

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