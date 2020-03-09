İBB Tiyatroları’nda önümüzdeki günlerde 36 oyun sergilenecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları; önümüzdeki günlerde, biri yeni, biri konuk, aralarında çocuklar için eserlerin de bulunduğu otuz altı oyunla seyirciyle buluşuyor.
09.03.2020 00:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:10
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları; önümüzdeki günlerde, biri yeni, biri konuk, aralarında çocuklar için eserlerin de bulunduğu otuz altı oyunla seyirciyle buluşuyor. İşte Mart ayında sahnelenecek oyunlar…
Kaynak: Dunya.com