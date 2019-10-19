İBB tarihi garlar ihalesinden elendi

19.10.2019 00:12

Tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının bazı bölümlerinin, kültür ve sanat etkinlikleri için kullanılmak üzere kiralanması ihalesi sonuçlandı. TCDD'nin yaptığı ihaleyi Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi aldı. İkinci teklif sahibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin(İBB) şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum, teknik hatalar nedeniyle ihaleden elendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihaleye itiraz edeceklerini söyledi.

İBB Başkanı İmamoğlu, ihalenin sonuçlanması üzerine hazırladığı ve videoya aldırdığı açıklamayı kendi sosyal medya hesaplarından yayımladı. İhale sonucunun açıklanması için verilen 15 günlük sürenin dolduğu bugün, saat 17.00 sıralarında TCDD'de ihale ilgili bir toplantı yapıldığını, bu toplantının kendilerine haber verilmediğini belirten İmamoğlu şunları söyledi:"Toplantıda kim olduğu belli olmayan, daha düne kadar İBB'nin bir çalışanı olan 3 bin TL maaş alan, bir vakfın da geçmişte genel müdürlüğünü yapmış bir şahsa ait şirkete, İstanbul'un en kıymetli Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının arka planındaki kullanım alanların ticari faaliyet yapılmamak üzere 350 bin bedelle, bizden habersiz, sözüm ona bir bahaneyle, bizim ihaleye girmemizi engelleyerek verdiler."

"BİZİM KOCA KÜLTÜR A.Ş'NİN DENEYİMİNİ HAFİFE ALIP BAHANE ÜRETİYORLAR"Gereğinin yapacağını, bunun için bütün vatandaşlara söz verdiğini vurgulayan İmamoğlu, İBB adına ihaleye giren konsorsiyumdaki şirketlerin hepsinin iş deneyim belgesi olmadığı gerekçesinin yasal olmadığını savundu. Konsorsiyumu oluşturan şirketlerden birinin iş deneyim belgesi olmasının ihale için yeterli olduğunu iddia eden İmamoğlu, "Bizim koca Kültür A.Ş'nin deneyimini hafife alıp bahane üretiyorlar" dedi.

"PAZARTESİ GÜNÜ İBB'NİN BÜTÜN AVUKATLARIYLA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ"İmamoğlu daha sonra şunları söyledi: "Pazartesi günü İBB'nin bütün avukatlarıyla suç duyurusunda bulunuyoruz. İstanbul'da ne kadar katılmak istiyoruz diyen ne kadar avukat varsa suç duyurunda bulunuyoruz. Saatini bildireceğim. Bütün hukukçularımız gidecekler 16 milyon insanın hakkını arayacaklar. Bu çok büyük bir mesele. Hakkımı arayacağım, beni 16 milyon insan bunun için seçti. 16 milyon insanın malını tek faaliyeti kültür sanat olan alanın tek verileceği yer İBB iken, sermayesi 10 bin lira olup daha düne kadar 3 bin lira İBB'den maaş alan düne kadar bir ailenin fertlerine ait vakfın yöneticisi olan bir şahsa verilmesinin altındaki motivasyon nedir? Bu motivasyon neyse başka yerlere de sirayet eder. Onun için hakkımızı arayacağız. Haydarpaşa'nın Sirkeci'nin o alanını bu halk müsaade etmediği sürece hiç kimse giremez."

İBB İHALEYE 4 ŞİRKETİYLE KATILMIŞTI

İBB, ihaleye Medya A.Ş, Kültür A.Ş, İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş ve Metro A.Ş şirketleriyle katıldı. Hezarfen Danışmanlık şirketi ihalede aylık 300 bin TL teklif sunarken, İBB aylık 100 bin TL teklif sundu.

Kaynak: DHA

- İstanbul