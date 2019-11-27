İBB, sürücüleri "Ulaşım Akademisi"nde eğitecek

27.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:58

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu UGETAM ile İETT arasında yapılan anlaşma uyarınca, başta İETT çalışanları olmak üzere tüm şoförler "Ulaşım Akademisi"nde eğitilecek.

İBB açıklamasına göre, toplu ulaşım alanında hizmet veren şoförlere teorik ve pratik eğitimler vermek, ölçme, değerlendirme ve sertifikasyon programları uygulamak amacıyla İETT ve UGETAM, Ulaşım Akademisi kurulması için çalışmalara başladı.

Toplu ulaşımda sürdürülebilirliği temel amaçlarından biri haline getiren İETT ile UGETAM arasında Ulaşım Akademisi kurulması yönünde ön anlaşmaya varılarak protokol imzalanma kararı alındı.



Arnavutköy'de kurulacak olan akademide, toplu taşıma sertifikası eğitimleri, pist eğitimleri, simülatörlü sürüş eğitimleri, uzaktan eğitim, mobil öğrenme eğitimleri, ruh sağlığı merkezi terapi uygulamaları, toplum yararına hizmet eğitimleri verilecek. Tesiste yılda yaklaşık 30 bin sürücü eğitimlerini tamamlayıp sertifikalarını alacak.



Ulaşım Akademisinde verilecek eğitimlerle, trafikte daha bilinçli sürücüler yetiştirmek, toplu ulaşım kültürü geliştirmek, kaza sayısını daha da azaltmak ve yakıt tasarrufu hedefleniyor. Akademinin sürücüleri eğitip sertifikalandırma dışında, ulaşım teknolojileri geliştirmek, trafik sıkışıklığını azaltmak için yeni ulaşım politikaları oluşturmak ve bu sayede daha az emisyon salımı, daha az hava kirliliği gibi hedefleri de bulunuyor.



Akademide ilk etapta İETT, Otobüs AŞ ve Özel Halk Otobüsü sürücülerine eğitim verilecek. İkinci etapta, minibüs ve taksi sürücüleri, şehir içi yük ve hafriyat taşıyan araçların sürücüleri, yeni başlayan aday sürücüler, arazi araç sürücüleri ve motosiklet sürücülerine sertifika programları düzenlenmesi hedefleniyor.

En son aşamada ise İstanbul dışı toplu taşıma sürücüleri, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşıyan sürücülere hizmet verilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA