İBB Spor'dan 7 günde 19 madalya

09.10.2019 10:45

Amatör branşların önemli adresi olan İstanbul BBSK'nın sporcuları, son bir haftada uluslararası arenada 7, ulusal müsabakalarda 12 olmak üzere toplam 19 madalya kazandı.



Geçtiğimiz hafta halter, judo, güreş ve karate olmak üzere 3 branşta uluslararası organizasyonlarda boy gösteren İBB'li sporcular 4 altın, 2 bronz madalya elde etti. Ulusal yarışmalarda ise İBB'li taekwondocular ümitler kategorisinde çıktıları İstanbul Şampiyonası'nda 11 madalyanın sahibi olurken, tenis branşından da 1 madalya geldi.



Olimpiyat ikincisi milli halterci Daniyar İsmayilov, San Marino'da Avrupa Kupası'nda şampiyon oldu. Başarılı sporcu koparmada 154 kilo, silkmede 181 kilo ve toplamda 335 kiloluk derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.



Brezilya'da devam eden Brasilia Grand Slam'de yarışan milli judocu Vedat Albayrak 81 kiloda gümüş madalya kazandı. İstanbul BBSK'lı sporcu bu başarısı ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na bir adım daha yaklaştı.



Karate 1 Premier Lig'de sezonun altıncı etabı Rusya'da tatamiye çıkan karateciler organizasyonu 1 altın, 1 bronz madalya ile tamamladı. Kata Milli Takımı'nda yer alan İBB'li sporcular Kutluhan Demir ve Enes Özdemir altın madalya kazanırken, kumite +68 kiloda yarışan Eda Eltemur bronz madalyayı boynuna taktı.



Güreş branşında alt yaş kategorilerinde gerçekleştirilen Balkan Şampiyonası'nda, İstanbul BBSK rüzgarı esti. Milli güreşçilerden Fatih Bozkurt (130 kg) gençler kategorisinde, Berat Keskin (48 kg) U15 kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Yıldızlar kategorisinde mücadele eden Bahadır Bilal Atayurt da Balkan Şampiyonası'nda üçüncü olarak madalya elde eden bir diğer İBB'li sporcu oldu.



Ulusal yarışmalarda ise taekwondocular Ümitler İstanbul Taekwondo Şampiyonası'nda mücadele verdi. Sporcular organizasyonun 7 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalya ile tamamladı. Ayrıca tenis branşımızda 12 yaş kategorisinde mücadele eden İBB'li sporcu Yasemin Pehlivan 2x4 hafta turnuvasında gümüş madalyayı boynuna taktı.



İBB Spor Kulübü'nde eylül ayında gerçekleşen olağanüstü genel kurulda Fatih Keleş Başkanlığa seçilmiş ve yeni yönetim olimpik dallar dahil 20 branştaki yetiştirici, yarışmacı kimliğinin geliştirilerek devam edeceğini açıklamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA