İBB, Sivas'ın Gürün belediyesine otobüs hediye etti
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İBB, Sivas'ın Gürün belediyesine otobüs hediye etti

06.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:34
İBB, Sivas'ın Gürün belediyesine otobüs hediye etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sivas'ın Gürün belediyesine otobüs hediye etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sivas'ın Gürün belediyesine otobüs hediye etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Sivas'ın Gürün Belediye Başkanlığına, Mahalli İdareler Koordinatör Yardımcısı Gürünlü Mustafa Yılmaz'ın girişimi ve İBB onayıyla otobüs hediye edildi. Otobüs, Sivas'a gönderilerek Gürün Belediyesi araç filosuna eklendi.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, 36 kişilik otobüsün belediye araç filosuna eklendiğini belirterek "Aracın ilçemize kazandırılmasına katkılarından ötürü başta hemşerimiz Mustafa Yılmaz Bey ve emeği geçen herkese şahsım ve ilçemiz adına teşekkür ediyorum" dedi. - SİVAS

İBB, Sivas'ın Gürün belediyesine otobüs hediye etti
İBB, Sivas'ın Gürün belediyesine otobüs hediye etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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