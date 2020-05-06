İBB sınavı ön kayıt tarihleri ne zaman? İBB online sınavı (LGS ve TYT) ne zaman? İBB online sınav kayıt ekranı!
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İBB sınavı ön kayıt tarihleri ne zaman? İBB online sınavı (LGS ve TYT) ne zaman? İBB online sınav kayıt ekranı!

İBB sınavı ön kayıt tarihleri ne zaman? İBB online sınavı (LGS ve TYT) ne zaman? İBB online sınav kayıt ekranı!
06.05.2020 11:51 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:51

COVİD-19 pandemisi sebebiyle okulları kapatılan öğrenciler, sınavlara evlerinde hazırlanıyor. İBB de uzaktan eğitimin devam ettiği günümüzde, sınav heyecanı yaşayan öğrencilere destek olmak için online sınav düzenleyecek. Peki, İBB sınavı ön kayıt tarihleri ne zaman? İBB online sınavı (LGS ve TYT) ne zaman? İBB online sınav kayıt ekranı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),COVİD-19 pandemisi sebebiyle, okulları kapatılan öğrencilere online sınavlarla destek olacak. Bu zorlu dönemde uzaktan eğitim alan liseliler, LGS ve TYT sınavlarına da evlerinde hazırlanıyor. İBB sınavı ön kayıt tarihleri ne zaman? İBB online sınavı (LGS ve TYT) ne zaman? İBB online sınav kayıt ekranı!

SINAVA BAŞVURU TAKVİMİ

Sınava girmek isteyen öğrenciler, 5-9 Mayıs tarihleri arasında https://www.ibb.istanbul/Kayit/FAB40F0C56E6 adresinde yer alan formu doldurarak kayıt olabilecek. Kayıt olan öğrencilerin cep telefonuna sınava giriş kodu sınavdan bir gün önce gönderilecek. Öğrenciler, sınav günü bu kodu kullanarak sınava giriş yapabilecek.

Soruları, İBB Eğitim Müdürlüğü ve Bahçeşehir Koleji tarafından oluşturulan eğitim komisyonu soru havuzundan seçecek. Sorular belirlenirken Milli Eğitim Bakanı'nın belirlediği müfredat çerçevesine bağlı kalınacak.

İBB ONLİNE KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇÖZÜMLER AYNI GÜN YAPILACAK

Sınav günü akşamı öğrenciler soruların cevap anahtarına ve çözümüne ulaşabilecek. Soruların çözümünün anlatıldığı video ibb.istanbul web sitesinde yayınlanacak.

Sonuçlar bir hafta içinde öğrencilerle paylaşılacak. Sınavdaki toplam katılımcı, bölgedeki katılımcı ve kayıtlı olduğu okuldaki başarı derecesi dikkate alınarak hesaplanan sıralama sonucu, öğrenciye mail yoluyla iletilecek.

İBB sınavı ön kayıt tarihleri ne zaman? İBB online sınavı (LGS ve TYT) ne zaman? İBB online sınav kayıt ekranı!

ONLİNE LGS, YGS, TYS DENEME SINAVI TARİHİ VE SÜRESİ

Yeni tip koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçen öğrenciler, televizyon veya internetten derslerine çalışırken, bir yandan da geleceklerini belirleyecek sınavlara hazırlanıyor. İBB de uzaktan eğitimin devam ettiği günümüzde sınav heyecanına kapılan öğrencilere destek olmak amacıyla online sınav düzenleyecek. Dört deneme sınavı düzenlenecek. 10 Mayıs'ta LGS, 11 Mayıs'ta TYT, 29 Mayıs'ta LGS, 30 Mayıs'ta TYT sınavlarına online olarak girecek öğrencilere LGS için 190 dakika, TYT için 165 dakika süre verilecek. LGS sınavına 30 bin, TYT sınavına 40 bin kişinin başvurması bekleniyor.

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