İBB Şehir Tiyatroları, yepyeni bir repertuvarla perdelerini Eylül ayında açıyor

Yeni sezon ve Açıkhava Yaz Oyunlarının biletleri, 25 Ağustosgünü satışa sunuluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yeni tiyatro sezonunu yepyeni bir repertuvarla açıyor. Yeni sahneleri, Türkiye prömiyeri yapacak müzikalleri, tarihi oyunları, tiyatromuzun klasik eserleriyle, dolu bir program hazırlandı.

Eylül ayında hasret bitiyor, seyircilerle oyunlar, oyuncular, sahnelerbuluşuyor.

YAZ OYUNLARI

Tiyatro seyircimizin merakla beklediği Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki Yaz Oyunları gösterimleri devam ediyor.

İlkini Pollyanna ile yaptığı Yaz Oyunları'nın devamında, Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi 7 Eylül 2021 Salı, Hastalık Hastası 9 Eylül 2021 Perşembe ve 11 Eylül 2021 Cumartesi Antigone sahnelenecek.

Kaynak: Bültenler