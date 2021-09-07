İBB şehir tiyatroları'na 6 ödül!
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İBB şehir tiyatroları'na 6 ödül!

İBB şehir tiyatroları'na 6 ödül!
Bültenler - Haberler | Kültür Sanat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Kadıköy Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da düzenlenen bir törenle sahiplerini bulan Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri'nde, 6 ödüle birden layık görüldü.

Sahnelediği klasik ve modern tiyatro oyunlarıyla seyirciden büyük ilgi gören, kurumsal sosyal medya hesaplarından sanatseverlerle buluşturduğu atölye, söyleşi ve oyun gösterimi gibi çevrimiçi programlarıyla takdir toplayan İBB Şehir Tiyatroları, Yeni Tiyatro Dergisi 8. Emek ve Başarı Ödülleri'nden 6 ödüle layık görüldü.

6 Eylül 2021 Pazartesi günü Kadıköy Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da düzenlenen bir törenle sahiplerini bulan ödüller, sahnelenen 200'ü aşkın oyun ve yüzlerce performans arasından seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda belirlendi.

Kurumsal Katkı ve Emek Ödülü İBB Kültür Daire Başkanlığı'na,

Dijital Tiyatro Ödülü İBB Şehir Tiyatroları'na,

En İyi Müzik Ödülü İki Efendinin Uşağı'yla Gökhan Şeşen - Burhan Şeşen'e,

En İyi Kostüm Tasarımı Ödülü Amanvermez Avni oyunuyla Janset Kaplan'a,

En İyi Hareket Düzeni (Koreografi) Ödülü;Ay, Carmela! oyunuyla Özge Midilli'ye,

Emek Ödülü Esra Ülger'e verildi.

Kaynak: Bültenler

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