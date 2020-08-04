İBB Şehir Hatları bayram boyunca 500 bin yolcu taşıdı İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB) Şehir Hatları, kurban bayramı boyunca 500 bin yolcu taşıdığını açıkladı İBB Şehir Hatları, 4 günlük Kurban Bayramı'nda 500 bin yolcu taşıdıklarını açıkladı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB) Şehir Hatları, kurban bayramı boyunca 500 bin yolcu taşıdığını açıkladı

İBB Şehir Hatları, 4 günlük Kurban Bayramı'nda 500 bin yolcu taşıdıklarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, "İBB Şehir Hatları olarak, Kurban Bayramı boyunca toplam bin 757 sefer yaptık. Yolcu yoğunluğu nedeniyle 43'ü Adalar'a olmak üzere 159 ek sefer düzenledik. Yaklaşık 500 bin yolcu taşıdık" ifadeleri kullanıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA