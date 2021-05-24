İBB Şehir Hatları AŞ, Ortaköy-Üsküdar arasında işleyen hattı Kadıköy'e uzattı
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İBB Şehir Hatları AŞ, Ortaköy-Üsküdar arasında işleyen hattı Kadıköy'e uzattı

İBB Şehir Hatları AŞ, Ortaköy-Üsküdar arasında işleyen hattı Kadıköy'e uzattı
Bültenler - Haberler | Güncel

Kadıköy-Üsküdar ve Ortaköy arasında ring olabilecek bir sefer başlatıldı. Bu uzatmayla birlikte Kadıköy yolcuları aktarma yapmadan Beşiktaş'a ulaşabilecekler.

Günde 14 sefer yapılacak olan Ortaköy-Kadıköy hattında, sefer süresi 35 dakika olacak.

Günlük 14 sefer yapılacak

Sürekli yapılacak seferlerin sayısı yeni durakla birlikte altıdan 14'e çıkarıldı. Karşılıklı olarak hafta içi günlerde 14; hafta sonu ve resmi tatillerde ise 12 sefer gerçekleştirilecek.

Ortaköy-Kadıköy 35 dakika

Kadıköy – Üsküdar bağlantısı 25 dakika, Üsküdar – Ortaköy 10 dakika ve toplum yolculuk süresi 35 dakika olacak.

"Bakışımızı denize çevirdik"

Kararın alınmasında vatandaşların taleplerinin etkili olduğunu söyleyen Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, yeni açılan hatla ilgili şunları söyledi:

"Eski ulaşım politikaları sürekli karaya dönüktü. Kadıköy ve Üsküdar arası da karadan ulaşım yapılan bir yerdi. Biz bakışımızı denize doğru çevirdiğimiz için denizden ulaşım sağlansın istedik. Ve Ortaköy-Üsküdar Hattımıza Kadıköy bağlantısını da eklemiş olduk. Gelen istekleri değerlendiriyoruz. Simülasyonlara giriyoruz ve hattın çalışıp çalışmayacağına dair bilgisayar destekli doğrulamalar yapıyoruz."

Yolculardan bu hattı daha fazla kullanmalarını isteyen Dedetaş, "Yolcularımızın bu hattı kullanmalarını istiyoruz. Ne kadar çok kullanılırsa biz de motive oluyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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İBB Şehir Hatları AŞ, Ortaköy-Üsküdar arasında işleyen hattı Kadıköy'e uzattı - Haberler
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