İBB seçimlerinin birinci yıl dönümü
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İBB seçimlerinin birinci yıl dönümü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerinin ardından bir yıllık faaliyetlerini kamuoyuyla paylaştı.

İBB seçimlerinin birinci yıl dönümü
23.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:21

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerinin ardından bir yıllık faaliyetlerini kamuoyuyla paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mesajlarının okunduğu toplantıya, TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP ve İYİ Parti İstanbul milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile İBB üst yönetimi katıldı.

Pandemi süreci ve yaşanan tüm olumsuzluklara karşın ilk yıllarının başarılı geçtiğini ifade eden İmamoğlu, "Gelirlerimiz, planlı bütçemizden 5 milyar, bir önceki yıl aynı dönemden ise 1,5 milyar lira daha düşük noktaya geriledi. Aldığımız tasarruf tedbirleri ve etkin bütçe yönetimiyle giderlerimizi yöneterek, neredeyse denk bütçe seviyesine geldik." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını, belediyemizin finansal durumunu da derinden etkiledi. İkinci dalga söz konusu olursa, korona salgının İBB'ye toplam maliyetinin 6,5 milyar lirayı bulacağını hesaplıyoruz. İkinci dalga olmazsa, salgının belediyemize maliyeti yaklaşık 5 milyar lira olacak. Salgın sürecinde iştirak şirketlerimizin toplam gelirleri de dramatik şekilde geriledi. İETT, Metro, Ulaşım AŞ, Beltur ve Kültür AŞ gibi iştiraklerimiz başta olmak üzere, bazı iştiraklerimizin gelirleri yüzde 10'lara ve altına kadar geriledi."

Yeşil alanlarla ilgili çalışmalarının sürdüğünü belirten İmamoğlu, tamamlanmış, devam eden ve başlayacak olan vadi, park ve kent içi orman projeleriyle, kentteki aktif yeşil alan oranını artıracaklarını aktardı.

Kentin sembolü olan meydanlara özel önem verdiklerini dile getiren İmamoğlu, yeni kurulan İstanbul Planlama Ajansının 20 ilçede, 25 kentsel tasarımı tamamladığını ve Mecidiyeköy Meydanı, Kartal Meydan, Bağcılar Meydan, Bayrampaşa Yenidoğan ile Küçükçekmece Cennet Mahallesi meydanlarının uygulama projesi aşamasına geldiğini kaydetti.

Salgın sonrası hayatın normale dönmesiyle turizmde ve kültür sanat alanlarında kentin yeniden yükselmesi için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tasavvuf Müzesi, Yenikapı Arkeopark, Oyun Bilim Çocuk Müzesi, Yarımburgaz Arkeopark, Müzik Müzesi, İstanbul Tılsımlar Müzesi ve Doğa Müzesi'ni de ilk yılımızda projelendirmeyi başardık. İstanbul'un kimliği ile bütünleşmiş önemli yapıları korumak ve hayata kazandırmak için büyük çaba harcıyoruz. 25 yıldır hiçbir restorasyon veya koruma çalışmasına konu olmamış, yıkılmaya yüz tutmuş İstanbul surlarının onarımı için projeleri bitirdik ve Bölge Koruma Kurulu onayına sunduk. UNESCO dünya mirası kapsamındaki Surlar için Koruma Kurulu'nun acilen karar vermesi ve çabamıza destek vermesi büyük önem taşıyor."

"Başarmaya mahkumuz"

"İstanbul'un kimliğini oluşturan 55 tarihi çeşmeyi restore edip içilebilir suya kavuşturuyoruz" diyen İmamoğlu, "Tarihi mezarlıkları şehrimize yeniden kazandırıyoruz. Keza yıllardır harabe halde duran Gazhane binalarının restorasyonunu tamamladık, sonbaharda İstanbul'un kültür varlıklarına katıyor ve halkımızın kullanımına açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kreşler, süt dağıtımı, öğrencilere burs yardımı, Adalar'daki atlı faytonlar sorununun çözüme kavuşturulması, ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardımlara değinen İmamoğlu, otogarı da yenileyerek çevresiyle uyumlu hale getirdiklerini kaydetti.

"Birinci yılımızda karşılaştığımız her türlü probleme, engellemeye ve koronavirüs salgınına rağmen çok başarılı işler yaptık." diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yola çıkarken söz verdiğimiz gibi liyakat ve şeffaflığa dayalı prensiplerle iş başı yaptırdığımız genç ve dinamik kadromuzla adil, yeşil ve yaratıcı İstanbul hedefimiz için emin adımlarla yürüyoruz. İBB'nin yönetim ekibine ve 83 bin çalışanına birinci yıldaki başarı için teşekkür ediyorum. Ama hepsinden önümüzdeki yıl ve daha sonrası için daha çok çalışma ve daha çok fedakarlık bekliyorum. Çok daha fazla çalışıp, çok daha fazla başarılı olacağız. Çünkü biz başarmaya mahkumuz."

Toplantının ardından birinci yıl anı fotoğrafı çekildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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