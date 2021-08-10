İBB, SARIYER'DE ÇIKAN ORMAN YANGININA 6 İTFAİYE ARACI, 20 PERSONELLE MÜDAHALE ETTİ
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İBB, SARIYER'DE ÇIKAN ORMAN YANGININA 6 İTFAİYE ARACI, 20 PERSONELLE MÜDAHALE ETTİ

İBB, SARIYER'DE ÇIKAN ORMAN YANGININA 6 İTFAİYE ARACI, 20 PERSONELLE MÜDAHALE ETTİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sarıyer, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangına İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), 6 itfaiye aracı ve 20 personelle müdahale ettiğini açıkladı.

Sarıyer, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangına İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), 6 itfaiye aracı ve 20 personelle müdahale ettiğini açıkladı.  

İBB'den yangınla ilgili yapılan açıklamada,     "İstanbul'da öğleden sonra Kazım Karabekir Paşa Mahallesi ormanlık alanda çıkan yangına İBB ekipleri müdahale etti. Saat 15.47'de gelen yangın ihbarına İBB ekipleri, 16.00'de müdahale etti. İBB itfaiye ekiplerinden 6 araç 20 personel yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yanan hektar 1500-2000m2 alanda soğutma çalışmaları devam ediyor" denildi. 

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İBB, SARIYER'DE ÇIKAN ORMAN YANGININA 6 İTFAİYE ARACI, 20 PERSONELLE MÜDAHALE ETTİ - Haberler
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