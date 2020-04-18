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İBB, sağlık çalışanını yolda bıraktı

İstanbul'da uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İBB, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da kısıtlı sayıda ulaşım hizmeti vererek işe ve işinden evine gitmek zorunda olan vatandaşları zor durumda bıraktı.

18.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 18.04.2020 14:50
İBB, sağlık çalışanını yolda bıraktı

İstanbul'da uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İBB, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da kısıtlı sayıda ulaşım hizmeti vererek işe ve işinden evine gitmek zorunda olan vatandaşları zor durumda bıraktı. Sabah saatlerinde işten evine gitmek isteyen bir sağlık çalışanı araç bulamayınca İBB'den yardım istedi. İBB ise sağlık çalışanının çağrısına kulak asmayarak yolda bıraktı.

Yeni tip Korona virüs önleme çalışması kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu hafta ikinci kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlamasından kamu görevlileri, sağlık çalışları ve basın mensupları başta olmak üzere çalışmak zorunda olan meslekler muaf tutuldu. İBB, ise geçen hafta olduğu gibi bu haftada sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile yine kısıtlı sayıda ulaşım hizmeti vererek işine gitmek zorunda olan vatandaşları mağdur etti. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da tepkiler yükseldi. Metrobüs hattı 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veriliyor. İBB'nin bu kararı geçen hafta büyük tepki çekmiş, vatandaşlar yollarda kalmıştı.

"YOLDA KALDI, YAŞADIKLARINI ANLATTI"

Bugün sabah saatlerinde işten evine gitmek isteyen bir sağlık çalışanı İBB'nin bu uygulamasından ötürü yolda kaldı. ÇAPA Tıp Fakültesi'nde çalışan Mahmut Yılmaz, İBB 153 hattını arayarak yolda kaldığını belirtip yardım talep etti. Yılmaz daha sonra yaşadıklarını şu sözler ile anlattı: "153'ü aradım. Sağlık çalışanıyım ulaşım talep ediyorum dedim. Bana, ulaşımın sabah 07.00-10.00 saatleri ve akşam 05.00-20.00 saatleri arasında olduğunu söylediler. Telefonu açan kişi bana cevap dahi veremedi. Onun da bir bilgisi yok. Ben daha sonra Zeytinburnu Belediyesi'ni aradım. Bana zabıta ekipleri ile iletişime geçilerek hemen alınacağımı söylediler. Daha sonra zabıta ekipleri geldi. Beni alarak gideceğim yere bıraktı. Zeytinburnu Belediyesi'ne teşekkür ederim" açıklamasına yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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