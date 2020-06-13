İBB plaj sezonunu 15 Haziran'da açıyor
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İBB plaj sezonunu 15 Haziran'da açıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Anadolu Yakası'ndaki Caddebostan 1-2-3 plajları ile Avrupa Yakası'ndaki Güneş ve Menekşe plajlarında 2020 yılı sezonunu 15 Haziran itibarıyla açıyor.

İBB plaj sezonunu 15 Haziran'da açıyor
13.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:42

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Anadolu Yakası'ndaki Caddebostan 1-2-3 plajları ile Avrupa Yakası'ndaki Güneş ve Menekşe plajlarında 2020 yılı sezonunu 15 Haziran itibarıyla açıyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Haziran'da açılacak olan İBB plajları, misafirlerine günübirlik tatil imkanı sunacak.

Bu yıl İBB iştiraki BELTUR tarafından işletilecek plajlarda geçen yıl geçerli olan giriş ücretleriyle, şezlong kiraları bu sezon da uygulanacak.

Plajlardan 0-7 yaş arası çocuklar, engelli vatandaşlar ile 1 refakatçileri ücretsiz yararlanabilecek.

Plajlar haftanın 7 günü sabah saat 08.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kovid-19 tedbirleri harfiyen uygulanacak

BELTUR, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından plajlar için açıklanan tüm tedbirleri harfiyen uygulayacak.

Bu kapsamda plajlar, fiziksel mesafe kurallarına göre yeniden düzenlendi. Her plaj için fiziksel mesafeye göre bir kapasite belirlendi.

Gün içinde de plajlarda sık sık denetim yapılarak, fiziksel mesafe kurallarına uymayan misafirler uyarılacak.

Plajlara maskesiz gelen misafirler uyarılarak kendilerine maske verilecek. Plajdan ayrılan misafirlerin yerleri, dezenfekte uygulamalarının ardından yeni misafirlere tahsis edilecek. Tuvalet gibi alanlar her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek.

Plajlarda, hijyen ve sağlık açısından gün boyunca görevli personellerce temizlik işleri yürütülürken güvenlik ve cankurtaran personeli sayesinde de gerekli tedbirler alınacak.

İBB kendi işlettiği plajlar dışında, İstanbul'un 47 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajında da cankurtaran hizmeti veriyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 1 Haziran'da başlayan can kurtaran hizmeti, 241 personel, 35 jet-ski, 7 zodyak bot, 2 drone ve 14 ATV aracıyla veriliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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