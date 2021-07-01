IBB Oyun Geliştirme Merkezi açılıyor!

Ekrem İmamoğlu, dün katıldığı Twitch yayınında IBB Oyun Geliştirme Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Oyun geliştirme aşamasından yayınlanmasına kadarki bölümde yer alan genç girişimcileri destekleyen İBB Oyun Geliştirme Merkezi açılıyor.

Ekrem İmamoğlu, dün Twitch yayıncısı PurpleBixi'nin "MEWZU" adlı programına konuk oldu. Program boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili sorunlarına yer verildi. Bu sorunlara ek olarak Ekrem İmamoğlu, oyun geliştiren genç girişimcileri desteklemek için İBB Oyun Geliştirme Merkezi'nin (OGEM) kurulduğunu açıkladı.

Peki ya nedir bu OGEM?

Dünyada oldukça yaygın olan kamu destekli kuluçkalar ve programlar sayesinde Avrupa, oyun sektörünün en büyük merkezlerinden biri haline geldi. Londra ve Helsinki'den sonra İstanbul'u da Avrupa'daki bu merkezlerden biri haline getirmek için kurulan OGEM, İstanbullu oyun geliştiricilerine destek vermek, onları rekabetçi oyun pazarında güçlendirerek global geliştiriciler haline getirmek için yola çıkan kamu destekli bir kuluçka merkezidir.

Türkiye'nin lokomotif şehri İstanbul'u dijital oyun sektörünün merkez noktalarından biri yapmak amacıyla çalışmalara başlayan OGEM, oyun projesini hayata geçirmek isteyen genç girişimcilere farklı alanlarda destek sağlayarak onları güçlendiriyor. Geliştiricileri sektörden mentorlarla bir araya getiriyor, ekiplerin bir arada çalışabilecekleri ve deneyimlerini paylaşabilecekleri çalışma alanları oluşturuyor ve oyunlarını sadece Türkiye'deki değil, tüm dünyadaki oyun severlerin beğenisine sunmaları için destekliyor.

Eğer siz de oyun geliştirme aşamasında bir şekilde yer almak istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. OGEM İstanbul internet sitesi üzerinden başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. İnternet sitesine hızlıca ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros