İBB önündeki eylemcilere korona virüs engeli
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel

İBB önündeki eylemcilere korona virüs engeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin belediye önünde yaptıkları protesto eylemine korona virüs engeli çıktı.

16.03.2020 18:49 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:53
İBB önündeki eylemcilere korona virüs engeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin belediye önünde yaptıkları protesto eylemine korona virüs engeli çıktı. Korona virüse karşı önlem için eylemlerine az sayıda kişiyle devam edeceklerini belirten Dr. Hikmet Çevik, "Birkaç arkadaşımız olacak, daha fazlası değil" dedi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde işten çıkarılmalara karşı 203 gündür protestoya devam eden işçiler, korona virüse karşı önlem için eylemlerine az sayıda kişiyle devam edecek. Kalabalık bir şekilde durmanın riskli olduğunu belirten Dr. Hikmet Çevik, protesto eyleminin devam edeceğini ancak az sayıda işçinin İBB önünde kalacağını ifade etti. İşten çıkarılan işçilerin korona virüs salgınına rağmen mücadelelerini bırakmadıklarını söyleyen Çevik, "Mevcut belediye yönetimi tarafından işten çıkarılan belediye işçilerinin haklı mücadelesinin 203'üncü gününde onlara destek vermek için geldim. Korona salgını günlerinde bile bu mücadelelerini bırakmadılar. Mücadeleye devam, bir kere en önemli korunma yolu o. İşimize sahip çıkacağız, işimiz yoksa hiçbir şeyimiz yok. Bir kere bu kalabalıkta bulunmayacağız. Zaten bütün kalabalık toplanma yerlerinin uygun olmadığı Sağlık Bakanlığı tarafından bildirildi. Ateşin altında birkaç odun bulunduracağız, yani mücadeleden vazgeçmediğimizi, ısrarlı olduğumuzu, kararlı olduğumuzu göstereceğiz ama hastalıktan da korunacağız. Az sayıda arkadaşımız burada olacak. Birkaç arkadaşımız olacak, daha fazlası değil" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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