İBB önünde protesto eylemi yapan hayvanseverler İmamoğlu ile görüştü

21.12.2019 00:54 | Son Güncelleme: 21.12.2019 00:54

Adalar'da ruam hastalığına yakalanan atların itlaf edilmesini protesto eden hayvanseverler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde protesto gösterisi düzenleyen hayvanseverlerden 7 temsilci, İmamoğlu ile makam odasında bir araya geldi.

Protesto düzenleyen gruptan Zülal Kalkandelen, görüşmede, Adalar'da düzenlenen çalıştaya davet edilmediklerini belirterek, çalıştayın subjektif olduğunu düşündüklerini söyledi.

Hayvan canının kendileri için her şeyden önce geldiğini belirten Kalkandelen, "Biliyorum bu bir gelenek olmuş, alışkanlık olmuş, kimisi için Ada'nın simgesi olmuş. Doğru. Ama biz de diyoruz ki bazı simgeler, bazı gelenekler, zaman içerisinde değiştirilmeli. Çünkü, toplumlar ancak böyle uygarlaşabilir. Siz, göreve geldiğinizde, herkes için çok daha yaşanabilir bir kent vadettiniz. Hepimizde bir umut yarattınız. 'Her şey daha iyi olacak.' dediniz. Biz, hayvanlar için de iyi olacağını düşündük. Çünkü siz, hayvan hakları taahhütnamesini de imzaladınız. 'Kaldıracağım.' dediniz." diye konuştu.

- "Bu insanlara 'Burayı kapattık, hadi güle güle' diyemeyiz"

Diğer aktivistlerin de görüşlerini açıklamasının ardından konuşan İmamoğlu, Kalkandelen'in, "subjektif çalıştay" eleştirisiyle ilgili olarak çağrıda bir eksiklik olabileceğini ifade etti.

Herkesi dinleme sorumluluklarını yerine getirdiklerini söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Orada bu işi yapan insanlar var, hayvanlar var. Onlar ne olacak? Bu, insani bir bakış. Biri çıkıp, 'Beni, orada bu işi yapanlar ilgilendirmiyor.' diyebilir ama beni ilgilendiriyor. Beni, herkes ilgilendiriyor. Yüzlerce insan ama doğru ama yanlış, bu işi orada yapıyor. Bir şekilde bu işe başlamışlar, başlatılmışlar. Kimisi, 'Üçüncü nesildir bu işi yapıyorum.' diyor. Biz, insani bir çözüm bulmak zorundayız. Bu benim işim. Biz, o insanlarla görüşüyoruz. Onların sorunlarını çözme noktasında her gün bir adım atıyoruz. Biz, bu insanlara 'Burayı kapattık, hadi güle güle.' diyemeyiz. Bir başka kaosu yaratırsınız. Bu, bizim sorumluluğumuzda. Bunu çözeceğiz."

- "Sizi tümüyle mutlu edemeyebilirim"

Aktivistlerin seçim öncesi kendilerine atlı faytonların kaldırılacağı yönünde söz verildiği iddialarına ilişkin İmamoğlu, "Ne söylediğimi bir daha dinleyin. 'Gelir gelmez kaldıracağım.' diyen karşı taraf ama ben, 'Gelir gelmez kaldıracağım.' demedim. Ben, orada yapılan işin yüzde 90'ının da yanlış olduğunu tespit etmiş birisiyim." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "Ben burada, bunu bütünüyle çözecek hakim konumunda değilim." diyerek, taşımacılıkla ilgili süreci elektrikli araçlarla çözmek için altyapı oluşturduklarını bildirdi.

Adalar'a yakıtlı araç sokmak istemediklerini vurgulayan İmamoğlu, "Arkadaşlarım, yaklaşık 2-2,5 aydır araç modelleriyle ilgileniyorlar. Sizi tümüyle mutlu edemeyebilirim. Tümüyle bu iş, İBB kontrolünde olacak. Bir şahsa ya da bir ahıra emanet değil. Veterinerine kadar bütün unsurlarıyla. Bu denetimli mekanizmanın alt yapısını arkadaşlarım oluşturuyorlar." diye konuştu.

- "İsterseniz soğukta yatabilirsiniz"

Görüşmeye katılan aktivistlerden İlker İnmez, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İmamoğlu ile görüşmelerinin sonunda ortak bir karara varamadıklarını belirterek, eyleme devam edeceklerini söyledi.

İmamoğlu'nun kendilerine faytonların yüzde 90'lık kısmının kaldırılacağını bildirdiğini ifade eden İnmez, "Biz de bunun üzerine bir ya da iki atın olması mühim değil. Burada bir at bile çalıştırılıyorsa, kırbaçlanıyorsa ve öldürülüyorsa bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Biz bunu toptan bitirme yetkisinin İBB'de olduğunu biliyoruz. 'Bu konuda karara varmamış olabilirsiniz, eylemin amacı sizin karara varma sürecinizi hızlandırmak.' dedik. Ekrem Bey de 'O da sizin takdiriniz. İsterseniz soğukta yatabilirsiniz.' dedi. Maalesef bize böyle bir cümle kullandı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA