İBB önünde oturma eylemi
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İBB önünde oturma eylemi

İBB önünde oturma eylemi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çalışanları Derneği üyeleri, Saraçhane'deki İBB binası karşısında oturma eylemine başladı.

 İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çalışanları Derneği üyeleri,  Saraçhane'deki İBB binası karşısında oturma eylemine başladı. 

İBB Çalışanları Derneği üyeleri, daha önce yaptıkları basın açıklamalarıyla sağlık nedenleriyle işine son verildiğini iddia ettikleri mesai arkadaşları Bahadır Öcalan'ın işine iadesini istemişlerdi. Dernek üyeleri, talepleri yerine getirilmeyince İBB Saraçhane binası karşısındaki parkta oturma eylemine başladı. 

İBB Çalışanları Derneği Başkanı Ali Rıza İlhan,  "İBB'nin bu işçileri ve sorunları görmezden gelen tavrı olduğu müddetçe, bizlerde meşru hakkımız olan arkadaşımızın işe iade talebini her gün buraya gelerek dillendireceğiz. Bu eylemlere devam edeceğiz, ta ki arkadaşımız işe iade edilene kadar bu eylemleri sürdüreceğiz" dedi. Sağlık sorunlarını nedeniyle işine son verilen Bahadır Öcalan, mesai arkadaşlarının verdiği destekten mutlu olduğunu ifade ederek, "  Meslek hastalığından dolayı niteliklerime uygun iş olmadığı belirtilerek iş akdimi fesh ettiler. Bende niteliklerime uygun iş olduğuna inanıyorum. Yalnız işten çıkartmanın daha kolay olduğunu düşünüyorlar muhtemelen. O yüzden de ben buna karşılık bir ses çıkartmayı düşündüm" şeklinde konuştu.  

İBB önünde oturma eylemi
İBB önünde oturma eylemi
İBB önünde oturma eylemi
İBB önünde oturma eylemi
İBB önünde oturma eylemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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